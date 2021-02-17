【消委會】測試12款氣炸鍋　有6款釋出可致癌物質含量超歐盟標準

氣炸鍋近年在港興起，成為家家戶戶的煮食爐具「新寵」，而且標榜不用添加食油烹調也能達到油炸食物效果更是引人入勝。消委會測試12款氣炸鍋的電器安全及效能表現，發現半數（6款）存有不同的安全隱患，包括部件溫度升幅過高、絕緣距離不足、接地裝置欠佳等。此外，消委會又發現有6款樣本根據說明書的指示或代理商提供的食譜氣炸急凍幼薯條的致癌物質「丙烯酰胺」含量，高於歐盟基準水平，其中1款更超出該基準水平13倍。

是次測試的12款氣炸鍋售價介乎298元至2,080元不等，價錢相差近6倍。樣本的整體表現相若，總評分介乎3.5分至4.5分之間。消委會指出，有6款氣炸鍋炸薯條可致癌物「丙烯酰胺」含量超標，包括「普樂氏 PAF052017」（售298元）、「Media MF20B」（售899元）、「伊瑪牌 IHF-26E」（售999元）、「TSK AF105」（售698元）、「億世家 AF1400BK」（售960元）及「Denki DAF-35」（售688元）。當中，「伊瑪牌 IHF-26E」（售999元）所炸出的樣本含量達7038微克/ 公斤，6款氣炸鍋炸薯條可致癌物「丙烯酰胺」含量超標最高。

此外，有3款氣炸鍋絕緣距離不足，包括「普樂氏 PAF052017」、「Harrow HT-AF1200」（售548元）及「Media MF20B」。消委會建議選購或使用氣炸鍋時，應留意以下事項：

氣炸鍋輸入功率普遍較高，不能與其他高耗電量電器共用電源

每次氣炸的食物勿超過氣炸鍋最高容量，亦不宜過度密集擺放，否則難以完全煮熟

操作時，勿遮蓋氣炸鍋排氣孔，以免影響散熱，同時避免觸摸機身，切勿讓兒童單獨使用或觸碰

使用氣炸鍋後應拔掉電源線，待機身冷卻後才清潔，除了清洗氣炸籃外，亦可用軟布輕抺發熱管及內壁，避免積藏油污

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機



責任編輯：黎淑雯

