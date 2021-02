【公關大娜移@iM網欄】馬雲馬化騰朱伯格都說：「運氣很重要」

新年伊始,我常把「祝你好運、心想事成」掛在嘴邊,想深一層,這些純粹廢話。運氣根本不可預計,人力無法控制,是發生機率極低的偶然事件,好似中六合彩、遇上貴人,難如登天。

說運氣,不期然想起Woody Allen 於2005年的舊戲《迷失決勝分》,講一位幸運指數爆燈的退役球手Chris ,在私人會所教打網球,認識了一對富兄妹,轉頭已跟小妹火熱戀上,從此平步青雲,躋身上流圈。婚後不久卻身痕,搭上阿哥的前女友Nola,搞大人家的肚子又不想負責,一不做二不休,自製一宗劫殺案擊斃珠胎暗結的情人。神差鬼使之下,殺人的罪證被癮君子撿拾,助Chris洗脫嫌疑,避過大劫,餘生得以樂享高床軟枕和華衣美饌。這個「殺人放火金腰帶」的結局,看後多少有點氣結。

對於運氣主宰人生的詮釋,Woody可謂一針見血。中國的「一命二運三風水四積陰德五讀書」,亦具異曲同工之妙。西方的統計學家同樣高舉「Ability is nothing without opportunity 」。若無伯樂,縱是千里馬,也只能流落荒野馳騁。

有口㾗友說,馬雲實則天賦平平,好彩創業路上遇到無數貴人,有些成為他的師父,有的向他傳授絕世武功,有人為他指點迷津,才成就了今日的阿里巴巴。馬化騰也謙稱「自己很普通,創業初期70%靠運氣」。朱伯格亦坦言,「像我今日這樣的成功,需要運氣」。

心理學家Richard Wiseman發現好運的人,都具備三種特質:

1. 高度外向型:性格有自信、具活力及健談,與任何人都可以輕鬆攀談,輕易成為聚會中的焦點人物,發揮吸引力法則,提升好運降臨的機遇。

2. 高度開放型:時刻做好面對新環境的準備,對任何人和事都敞開大門,並樂意接受新想法,機會蜂擁而至,好事自然找上門。

3. 情緒相對穩定型:情緒輕鬆穩定的人,對周遭萬事萬物均悉心留意,認真體驗、探索眼前的一切,容易發掘好料。

新一年想提升好運指數,盡量戒掉「要是、早知道、假如再給我一次機會」這類廢話。多套用拉丁諺語「Carpe Diem」— 活在當下、及時行樂,以開放充實的方式而活,勇於嘗試新事物,不怕失敗,全力以赴。做到心門常開,好人好事好運,自然隨時來敲門。

▲ 《迷失決勝分》以「運氣」及男女情殺為主題,題材吸引

▲ 馬雲與他的創業團隊

作者_陳仕娜簡介: 由財經記者到公關,遊走媒體、地產及金融行業,飽覽世事更迭,藉文字透徹人心,嘻笑怒罵中,也望讀者有所得著。 現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

