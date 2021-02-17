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【公關大娜移@iM網欄】馬雲馬化騰朱伯格都說：「運氣很重要」

名人薈萃 15:58 2021/02/17

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新年伊始，我常把「祝你好運、心想事成」掛在嘴邊，想深一層，這些純粹廢話。運氣根本不可預計，人力無法控制，是發生機率極低的偶然事件，好似中六合彩、遇上貴人，難如登天。

說運氣，不期然想起Woody Allen 於2005年的舊戲《迷失決勝分》，講一位幸運指數爆燈的退役球手Chris ，在私人會所教打網球，認識了一對富兄妹，轉頭已跟小妹火熱戀上，從此平步青雲，躋身上流圈。婚後不久卻身痕，搭上阿哥的前女友Nola，搞大人家的肚子又不想負責，一不做二不休，自製一宗劫殺案擊斃珠胎暗結的情人。神差鬼使之下，殺人的罪證被癮君子撿拾，助Chris洗脫嫌疑，避過大劫，餘生得以樂享高床軟枕和華衣美饌。這個「殺人放火金腰帶」的結局，看後多少有點氣結。

對於運氣主宰人生的詮釋，Woody可謂一針見血。中國的「一命二運三風水四積陰德五讀書」，亦具異曲同工之妙。西方的統計學家同樣高舉「Ability is nothing without opportunity 」。若無伯樂，縱是千里馬，也只能流落荒野馳騁。

有口㾗友說，馬雲實則天賦平平，好彩創業路上遇到無數貴人，有些成為他的師父，有的向他傳授絕世武功，有人為他指點迷津，才成就了今日的阿里巴巴。馬化騰也謙稱「自己很普通，創業初期70%靠運氣」。朱伯格亦坦言，「像我今日這樣的成功，需要運氣」。

心理學家Richard Wiseman發現好運的人，都具備三種特質：

1. 高度外向型：性格有自信、具活力及健談，與任何人都可以輕鬆攀談，輕易成為聚會中的焦點人物，發揮吸引力法則，提升好運降臨的機遇。

2. 高度開放型：時刻做好面對新環境的準備，對任何人和事都敞開大門，並樂意接受新想法，機會蜂擁而至，好事自然找上門。

3. 情緒相對穩定型：情緒輕鬆穩定的人，對周遭萬事萬物均悉心留意，認真體驗、探索眼前的一切，容易發掘好料。

新一年想提升好運指數，盡量戒掉「要是、早知道、假如再給我一次機會」這類廢話。多套用拉丁諺語「Carpe Diem」— 活在當下、及時行樂，以開放充實的方式而活，勇於嘗試新事物，不怕失敗，全力以赴。做到心門常開，好人好事好運，自然隨時來敲門。

 

《迷失決勝分》以「運氣」及男女情殺為主題，題材吸引

馬雲與他的創業團隊

 

作者_陳仕娜簡介：

由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。

現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

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