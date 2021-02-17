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【營銷智慧@iM網欄】2021電商競爭更大 新手開網店宜三思而行

名人薈萃 16:07 2021/02/17

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過往兩周分享了有關今年對數碼營銷的行業展望、挑戰以及解決方法，而在數碼化的趨勢中，同樣值得留意的是電商的發展。坦白說，在疫情下，所有從事零售的行家如不轉向電商，未來被淘汰的機會將大大增加，香港最大電商香港電視（001137）的業績已告訴大家，港人已開始習慣電商的銷售模式，作為中小企零售商所做的，只是搭一程順風車。

「雖有智慧，不如乘勢」，既然各大電商已為大家擴大電子銷售的餅，何不順勢而行，而且行業經過多年發展，已愈趨成熟，愈來愈多第三方網店平台的出現，更可降低開設網店的成本之餘，亦令不懂寫程式的老闆們開設一家個人化的網店。

【營銷智慧@iM網欄】善用多平台優勢 化解企業數碼化挑戰

可以預計，隨著開設網店的門檻降低，行業競爭將會大大加劇。但筆者認為這對本已開設實體店的店主而言問題不大，因本來他們已對貨源、客路有一定了解，只要抓緊電商的推銷摸式，要突圍而出不是難事。

反而面對失業潮，很多人都會寧願自己做老闆，開設一家自己的網店，他們很多時對貨源、配送、客路也不太熟悉，加上這些人都喜開設服裝、食品等的網店，而這些網店正是競爭最大的行業，失敗收場在所難免。

總結一下筆者的看法，首先，實體店老闆今年一定要開設網店，這是你的最後上車機會；其次，如沒有任何銷售經驗的話，一定要三思而行，在確保貨源、配送、客路都清楚了解後才開設網店，否則只會浪費時間和金錢。

作者_李彥霆 (Felix)簡介：

香港中小型企業總商會數碼媒體營銷委員會主席，也是一家數碼營銷企業的創辦人。他在18年間協助逾300間公司，利用數碼營銷技巧，令它們的生意額大幅提升，深明中小企、初創企業在為公司品牌、產品宣傳時所面對的問題。去年起，他更進軍網上教育事業，為7位導師賺取逾千萬收入。

如有任何與數碼營銷相關的問題，歡迎電郵至adminoffice@w2gmedia.com，筆者會在本欄解答閣下疑難。

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