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【大行報告】花旗看好銅價3個月內見9000美元　調高紫金洛鉬等金屬股目標價

股市 15:52 2021/02/17

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【大行報告】花旗看好銅價3個月內見9000美元　調高紫金洛鉬等金屬股目標價

金屬股近日飛升，花旗報告指，該行商品團隊因應銅供求模型，認為今年銅將出現嚴重供不應求，加上未來數年庫存偏低，因此調高期銅0至3個月目標價至每噸9000美元，6至12個月目標價升至每噸1萬美元。花旗同時調高洛陽鉬業 （03993） 、江西銅 （00358） 、紫金礦業 （02899） 及五礦資源MMG （01208） 盈利預測及目標價。

高盛將紫金納入「確信買入」名單【下一頁】

花旗稱，自2000年以來，銅市場首次出現結構性需求，成為推動銅價上升的主要動力，預期第三季期銅價格平均可見1.1萬美元，明年第三季更可達1.2萬美元。花旗並預期，銅期及鋅價中期走勢較預期更高，但金屬則較預期為低，故調整金屬股於2020至2023年的盈利預測。

圖看花旗對金屬股最新目標價

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製造業需求復甦，房地產落成周期，將會利好後周期的原材料，如銅、扁鋼等，依次看好鋁、扁鋼、銅、水泥、黃金及煤炭行業，首選中國鋁業 （02600） 、紫金礦業、洛鉬、鞍鋼 （00347） 及寶鋼。

相關文章：【金價前景】大行短暫看好金市　半年後或重上2千美元

相關文章：洛陽鉬業早前斥42億收購剛果金Kisanfu銅鈷礦95%權益

 

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編輯：陳韻妍

港股 大行報告 商品 江西銅業（00358） 鞍鋼股份（00347） 五礦資源（01208） 紫金礦業（02899） 中國鋁業（02600） 目標價 黃金
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