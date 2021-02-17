【放寬措施】明日起接受網上預約 迪士尼本周五起重開 逢周二、四休館

隨香港政府放寬防疫措施，香港迪士尼樂園宣布於本周五(19日)重開，並由明日(18日)起接受網上預約服務，要求入場人士填寫健康申報表，實施一星期營運五天的安排，逢星期二和四 (公眾假期及香港迪士尼指定特別日子除外) 暫停開放，直至另行通知。另外，樂園設置「安心出行」二維碼，要求客人入場前透過手機掃瞄或將會登記其姓名、聯絡電話及到訪日期及時間；安排涉及運作的演藝人員每 14 天進行一次新冠病毒檢測。新措施旨在為香港迪士尼樂園度假區的演藝人員及賓客帶來健康及安全的環境。

迪士尼上季錄盈利勝預期 Disney+付費用户增至近億名：【下一頁】

海洋公園將於明起重開 今日下午5時起接受網上預約：【下一頁】

樂園指，要求所有人士須於香港迪士尼樂園入園預約網站預約登記時，填寫姓名及聯絡電話，並以有效門票或會員卡預約到訪日期。另外，樂園會於指定地點，例如樂園正門入口、餐廳以及酒店康樂部範圍等均設「安心出行」場所二維碼， 方便客人下載及使用「安心出行」流動應用程式記錄到訪。



【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐