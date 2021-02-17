Gucci 聯名哆啦A夢紙袋大受歡迎 内地網上二手平台 有價有市 炒至300港元人一個

農曆新年是一家人聚頭的日子，拜年説些恭賀的説話當然少不了，而利市相信也是農曆新年的一大特色。有不少傳統家庭對於利市封相當講究，除了美觀漂亮之外，能突顯個人特色的利市封都相當受歡迎。

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知名品牌Gucci於農曆新年期間，推出與日本經典動畫哆啦A夢合作的多款產品，購買該系列產品更會附送哆啦A夢紙袋，樣式與利市封有寫相像，同時印有哆啦A夢的肖像在當眼位置，該款紙袋在二手買賣平台被炒至130至250元人民幣（約156至300港元），部份款式更已售罄，絕對有價有市。

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該紙袋能夠大賣或與農厤新年期間推出有關，加上哆啦A夢本來就是家傳戶曉的動漫人物，難怪受歡迎。不過有市民亦表示，不能理解為何該款紙袋能夠大賣，認為與名牌效應不無關係。

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責任編輯:翁嘉陽