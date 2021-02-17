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【網民熱話】凶宅隔離單位應唔應該住？ 網民：好多野要諗喎！

理財智慧 17:33 2021/02/17

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市民一向對凶宅避之大吉，如今樓價高企，有網民於網上討論區發文，指自己在考慮購買凶宅旁的單位自住，詢問大家意見，引起不同回應。

【網民熱話】佐敦搬往青衣 邊度比較好住？　網民：青衣最差是交通配套 【見下頁

網民說凶宅曾經有人跳樓自殺，而隔壁單位則因此比市價低了15％，問大家會否考慮，甚至能不能再斬價。網友對此話題反應熱烈，留言討論，不少人堅決不買。有個別網民回應應先要格價，「但有啲隔離冇跳過樓係同價既，當然唔會揀隔離有跳樓既樓」。更有網友分析現實，指要去銀行問下能不能估價和做按揭。

 

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責任編輯：張瑋婷

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