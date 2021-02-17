【港股追蹤】明日起放寬社交距離措施 餐飲旅遊股造好 專業旅運大升近4成

鑑於近日確診個案回落，政府宣布將會如期在明天（18日）放寬社交距離措施，美容院、按摩院、體育處所、健身中心、表演場地、主題公園、戲院、遊戲機中心等將會重開。而晚時堂食時間亦延長至晚上10時，最多四人一枱。

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消息帶動餐飲股造好，太興（06811）升3.7%，收報1.94元；大家樂（00341）升2.3%，收報17.8元；大快活（00052）升0.8%，收報18.18元。

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另外，疫情緩和亦有利本地旅行社業務，專業旅運（01235）升38.6%，收報0.305元；東瀛遊（06882）升14%，收報0.53元；同程藝龍（00780）升15%，收報16.54元；中旅（00308）升3%，收報1.37元。

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