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【大行報告】紫金礦業升未停再漲逾6%　高盛納「確信買入」料商品牛市持續長時間

當炒股 14:59 2021/02/17

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高盛認為，商品結構性牛市將會持續更長，對紫金更有利。

紫金礦業 （02899） 獲高盛納入「確信買入」名單，並調高目標價64%至15.7元，紫金股價連日上升。高盛稱，紫金最近公布的5至10年計劃，反映集團有關於2030年成為全年首3大至5大的金礦公司，因此對公司於2025年後持續增長更添信心。紫金礦業周三再升逾6%，高見14.26元。

大行料金價半年後重上2000美元【下一頁】

高盛指，紫金於2025至2030年產量增長可見度上升，同時高盛對於商品周期長遠看好，因此預期紫金於2025年黃金產量可於2020年預計40噸的基礎上，再「翻一番」，銅產量亦可由去年預測的460公噸增加一倍。

高盛稱，紫金現有項目及下一階段的發展項目，料可佔去2030年產量目標近九成，餘下的產量料由潛在收購去填補。該行的環球商品團隊認為，商品結構性牛市將會持續更長，對紫金更有利，故即使紫金股價已累積一定升幅，隨環球經濟持續改善，紫金股價仍有進一步上升空間。

相關文章：【異動股】紫金礦業升18%創新高　加拿大收購Continental Gold傳獲批

相關文章：【網絡熱話】38歲紫金礦業董事長夫人身世曝光　由車模晉身上流社會

 

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編輯：陳韻妍

港股 商品 大行報告 上升空間 收購 紫金礦業（02899） 目標價 黃金

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