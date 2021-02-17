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印度確診離奇回落 專家料或已達群體免疫

環球社會熱點 15:07 2021/02/17

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新冠肺炎疫情全球大流行，印度的新冠肺炎確診個案全球第二多，僅次於美國。但印度的新增確診個案自去年9月起持續呈回落趨勢，更跌至現時每日新增約1.1萬宗的水平，使醫學專家感到費解。有專家甚至估計，印度部分地區已達到群體免疫。

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印度累計已錄得1,100萬宗新冠肺炎確診個案，超過15.5萬宗確診死亡個案。印度於新冠肺炎疫情高峰期時，平均每日新增近10萬宗確診個案。但印度疫情自去年9月起逐步緩和，近期平均每日新增1.1萬宗確診個案。

印度的確診個案於去年11月突破900萬宗時，政府數據顯示首都新德里配有呼吸機的深切治療部病床，近9成都已有患者使用。但直至上周四（11日），這些病床的使用率已大幅回落至16%，反映當地疫情已見緩和。

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印度衛生部門於全國進行統計，估計在接種疫苗前約有2.7億人已感染新冠病毒，相等於印度的五分一人口，遠低於專家所指需7成人口染疫才可達到群體免疫的標準。但印度於上月才開始新冠疫苗接種計劃，專家估計疫苗並非導致確診回落的主因。

專家估計印度部分主要地區已達到群體免疫，有足夠數量的民眾對新冠病毒產生免疫力。印度衛生部門的統計更顯示，該國的城市確診人數遠多於鄉村地區的確診人數。專家估計病毒傳播速度受地理因素影響，於鄉村地區傳播會較慢。

另外，印度人平時面對多種疾病的威脅，霍亂、傷寒症及结核病等疾病於印度十分普遍。專家推測印度人抵抗多種病毒，因此對新冠病毒更容易產生較強的免疫反應。

責任編輯：鄭錦玲

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