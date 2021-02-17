【Tesla】Tesla推Model S及Model X　「一換一」計劃售價93萬元起

▲ Tesla新車包括Model S及Model X，於香港正式發售。（Tesla提供）

Tesla新車包括Model S及Model X，於香港正式發售。新版本聚焦於駕駛體驗及車廂設計，系統整合動力傳動與電池技術，搭載最新電池架構，車身更結合經典造型。現可於網上選購，香港澳門預計會在2021年尾開始交付。

Model S Plaid +單次充電續航距離達837公里。Model X Plaid續航里程達547公里，0至100公里/小時加速需時2.6秒。而車廂配置17吋觸控螢幕及後排螢幕。全新的中央屏幕達2200x1300解像度。同時，高達10teraflops運算能力的處理器，可運作車上遊戲。並兼容無線手制，可以從車內所有位置進行遊戲。

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Model S及Model X的售價分別為934,229港元起和1,063,229港元起（見下表）。Model X更配置五座位設計，另外更有六座位和七座位設計選配升級。若參加「一換一」計劃更有折扣。

全新版本Model S在港售價

版本 長續航（雙摩打全輪驅動版） Plaid（三摩打全輪驅動版） Plaid+（三摩打全輪驅動版） 續航距離（WLTP標準） 663公里 628公里 837公里 最高速度 250公里/小時 322公里/小時 322公里/小時 加速速度（0-100公里/小時） 3.2秒 2.1秒 <2.1秒 價格 （含首次登記稅） 1,086,729港元 1,419,979港元 1,634,979港元 「一換一」計劃後價格 934,229港元 1,267,479港元 1,482,479港元

全新版本Model X在港售價

五座位設計版本 長續航（雙摩打全輪驅動版） Plaid（三摩打全輪驅動版） 續航距離（WLTP標準） 580公里 547公里 最高速度 250公里/小時 262公里/小時 加速速度（0-100公里/小時） 3.9秒 2.6秒 價格 （含首次登記稅） 1,215,729港元 1,419,979港元 「一換一」計劃後價格 1,063,229港元 1,267,479港元

責任編輯：馬意文