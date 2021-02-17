【Tesla】Tesla推Model S及Model X　「一換一」計劃售價93萬元起

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Tesla新車包括Model S及Model X，於香港正式發售。新版本聚焦於駕駛體驗及車廂設計，系統整合動力傳動與電池技術，搭載最新電池架構，車身更結合經典造型。現可於網上選購，香港澳門預計會在2021年尾開始交付。
Model S Plaid +單次充電續航距離達837公里。Model X Plaid續航里程達547公里，0至100公里/小時加速需時2.6秒。而車廂配置17吋觸控螢幕及後排螢幕。全新的中央屏幕達2200x1300解像度。同時，高達10teraflops運算能力的處理器，可運作車上遊戲。並兼容無線手制，可以從車內所有位置進行遊戲。
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Model S及Model X的售價分別為934,229港元起和1,063,229港元起（見下表）。Model X更配置五座位設計，另外更有六座位和七座位設計選配升級。若參加「一換一」計劃更有折扣。
全新版本Model S在港售價
|版本
|長續航（雙摩打全輪驅動版）
|Plaid（三摩打全輪驅動版）
|Plaid+（三摩打全輪驅動版）
|續航距離（WLTP標準）
|663公里
|628公里
|837公里
|最高速度
|250公里/小時
|322公里/小時
|322公里/小時
|加速速度（0-100公里/小時）
|3.2秒
|2.1秒
|<2.1秒
|價格 （含首次登記稅）
|1,086,729港元
|1,419,979港元
|1,634,979港元
|「一換一」計劃後價格
|934,229港元
|1,267,479港元
|1,482,479港元
全新版本Model X在港售價
|五座位設計版本
|長續航（雙摩打全輪驅動版）
|Plaid（三摩打全輪驅動版）
|續航距離（WLTP標準）
|580公里
|547公里
|最高速度
|250公里/小時
|262公里/小時
|加速速度（0-100公里/小時）
|3.9秒
|2.6秒
|價格 （含首次登記稅）
|1,215,729港元
|1,419,979港元
|「一換一」計劃後價格
|1,063,229港元
|1,267,479港元
責任編輯：馬意文