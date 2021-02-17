【室內設計】港爸擲60萬裝修640呎居屋　為妻設計「專屬」廚房　讓孩子自選房間顏色

香港地少人多，難得有一個安樂窩必然會好好粉飾一番，若果已有家室，有時在裝修設計上會因應家人的喜好和需求。有戶主擲約60萬元裝修逾600平方呎單位，裝修後，家中有不少位置用上六角形磚，他又根據妻子的愛好，特別設計廚房，購入各類煮食工具。至於通往各睡房的大們，他則利用條子設計成暗門，把入口「藏」起來，令大廳更有空間感。

為3名子女之父的戶主阿文接受《iMoney》訪問時表示，以480多萬元購入位於粉嶺的居屋，實用面積達640平方呎，為三房一廁。阿文是判瓷磚瓦工程的地盤判頭，因此在處理裝修設計的工程上，也得心應手。「幸好我做這一行，所以難道都不大，但因為疫情關係訂料就比較麻煩，因為不能到內地，要廠家寄版給我看也花了不少時間。」

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兩夫婦結婚12年，兩口子相處依然甜蜜，阿文更為妻子親自設計「專屬」廚房，以黑白色作為主調。「太太喜歡廚房以歐陸式設計，所以就用六角磚去襯返。」他笑言，妻子只是在廚房的設計上給予意見，而屋內其他主要位置設計，則由自己與裝修師傅商量。

妻子熱愛下廚，當然不只從裝修格局下手，煮食爐具同樣不可或缺。阿文特意購入嵌入式電焗爐、氣炸鍋，更體心設置西門子洗碗機，減輕家務負擔之餘，又可以讓太太可毫無負擔地大顯身手、展露廚藝。由於花了不少心機，所以成為他最滿意的裝修位置之一，「因為廚房真的考慮很久，例如廚櫃擺位、放冼衣機和蒸煮焗爐的空間、冼碗碟機須預留抽油煙機位置。」

至於廁所裝修與廚房的設計統一，不過就以黑色作為主色，走型格路線。仔細留意便會發，除了使用深色方形瓷磚外，有一面牆身也用上六角型磚，但這次阿文大玩視錯覺，利用幾款不同顏色的瓷磚，塑造成立體骰仔效果。「這塊六角磚有三款色，將它放在不一的角度就有立體效果。」

走至大廳到睡房，不難察覺這與廁所和廚房的設計格格不一。「我想入到間屋感覺是以舒服寬闊為主，家私布置就隨心放，舒服就好了。」屋內設計隨意又「佛系」，但都有「玄機」！阿文利用條子設計，令通往走廊的大門變為暗門，讓大廳變得更為寬敞。「中間做幅牆紙，望落去就不會太該刻板，有些少特式。」在採用磚的類，阿文也有一套見解，「好似現在好興的木紋磚，我就不太鍾意用用，因為磚面大多數都係不平。」

屋內有兩睡房都是屬於3名孩子，這位港爸更讓他們選擇喜歡的顏色。雖然完成裝修後，廚房、廁所與睡房的風格並不相襯，但阿文注意到子女們滿足的心情，自己也「共享」這份喜悅。「第一次帶他們上去看看自己的房間時，他們由心而發笑了出來，我當時覺得相不相襯已經不太重要，間房是孩子們的小天地、他們開心就好了。」

部分裝修價單 清拆工程：2.45萬元

電力工程：約3.4萬元

泥水工程：約4萬元

水門工程：2.84萬元

水喉工程：2.1萬元

油漆工程：4.5萬元

廚櫃工程：約3.9萬元

傢俬工程：16.3萬元

雜項工程：約6.5萬元

代買電器：約4.1萬元

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責任編輯：黎淑雯

