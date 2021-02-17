【譚仔三哥】食一碗米線　譚仔三哥捐一碗米線予慈善機構

▲ 譚仔三哥以「您食一碗米線，三哥捐一碗米線」的模式，捐出一碗三餸米線予聖雅各福群會FOOD-CO作慈善用途。（譚仔三哥facebook圖片）

食譚仔三哥做善事。顧客只需於2月22日（下周一）到任何一間譚仔三哥分店惠顧一碗米線，譚仔三哥將捐出一碗三餸米線予聖雅各福群會FOOD-CO作慈善用途，以「您食一碗米線，三哥捐一碗米線」的模式，目標捐出不少於6萬碗米線。

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為答謝市民的善心，譚仔三哥會向所有參與活動的市民送上善報心意卡乙張、口罩乙個。顧客憑善報心意卡於今年3月1日至31日，惠顧譚仔三哥堂食或外賣自取兩餸或以上米線一碗，即可獲多送一餸的優惠，齊齊「線」有善報。

譚仔三哥亦將與聖雅各福群會 FOOD-CO 攜手合作，計劃於今年3月8日安排其中一家分店暫停營業，招待由聖雅各福群會 FOOD-CO 安排的受惠人士免費享用米線。品牌正積極研究，能定期舉行這個免費送贈米線的活動，藉此擴大受惠者的數量，以進一步延續三哥的慈善精神。

譚仔三哥母公司譚仔國際行政總裁劉達民表示，未來譚仔國際將透過旗下品牌繼續履行公民責任，積極參與公益活動及幫助社會上有需要的人，以不同形式回饋社會。

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責任編輯：朱悅瀅