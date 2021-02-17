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【比亞迪股價】高盛升比亞迪新能源車銷售預測　目標價看293元

股市 13:55 2021/02/17

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【比亞迪股價】高盛升比亞迪新能源車銷售預測　目標價看293元

高盛發表報告，調高比亞迪 （01211） 2021年至2023年電池及新能源汽車銷量預測，大幅調高比亞迪目標價，由38元升至293元，評級「中性」。

比亞迪 1月新能源汽車銷量增183%【下一頁】

高盛預測，2025年中國新能源汽車銷售將升至460萬輛；2030年升至850萬輛；2035年升至1250萬輛，將帶動電池需求未來15年將提升12倍。這意味電池需求未來十年的年複合年增長率為18%。該行指出，比亞迪及寧得時代（深：300750）最近公布加快產能擴張的計劃，故相應上調兩者銷量估算，料其主導內地汽車電池市場，並能捕捉增長機遇，如能源儲存及出口。

比亞迪否認Tesla入股【下一頁】

高盛預料，比亞迪2021至2023年各年電池對外銷售分別達7、15及25吉瓦，料新能源車銷量分別達38.1萬、51.8萬及66.2萬輛，與該行去年底行業預測相符。該行又輕微調整比亞迪銷售均價預測以反映汽車銷售高端化，主要受「漢」推動，因其平均單價達22萬人幣，較之前的高逾8成。

另外，高盛預期，比亞迪新能源汽車未來5年（2021至25年）的市佔率將由2020年的16%升至24%；在2023年至25年，電池的市佔率將升至13%。

相關文章：【比亞迪股價】比亞迪擬架構調整、新設4大部門 推進品牌升級及高端品牌

 

編輯：吳敏芳

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港股 比亞迪股份（01211） 汽車 新能源汽車銷量 目標價

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