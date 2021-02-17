北韓第一夫人李雪主相隔逾一年首露面 和金正恩觀演出

北韓領袖金正恩夫人李雪主，超過一年未有公開露面，引來外界眾多猜測。《韓聯社》引述北韓官媒報道，金正恩李雪主夫婦前往北韓首都平壤，觀看北韓已故領袖金正日誕辰79周年的紀念演出。是次更是李雪主時隔1年1個月後，首次現身公開場合。

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根據北韓官媒《勞動新聞》周三（17日）報道，金正恩和李雪主一同到平壤萬壽臺藝術劇場觀看演出。報道中還刊登了數張兩人觀看演出時的相片，相片中兩人皆面露笑容，當日的觀眾均為佩戴口罩，現場也沒有執行社交距離措施。

《韓聯社》引述分析指，李雪主的再次出現，顯示北韓對現時防疫工作十分有信心。

北韓官方媒體釋出活動相片

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李雪主自去年1月25日在平壤三池淵劇場觀看新年紀念演出後，就一直未有再現身。李雪主甚至於去年10月10日的勞動黨建黨75周年紀念日等重大活動中缺席，引來外界猜測。外界曾估計李雪主需要撫育年幼子女，因擔心疫情而不敢外出。亦有人猜測她再度懷孕生子，甚至和金正恩關係不和等等。

南韓國家情報院曾在本周會議上就李雪主長期不露面一事表示，未獲悉李雪主異常動態，她和孩子玩得很開心，很可能只是因為疫情等原因閉門不出。

責任編輯：李俊儀