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【逆市營商】雞蛋成本比例小　酒店轉用非籠養雞蛋成趨勢？

商業 13:34 2021/02/17

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Ovolo奧華酒店集團全球業務包括位於香港和澳洲的酒店，將於今年3月起全面使用非籠養雞蛋。

愈來愈多人關注善待動物，包括養殖場飼養時，會否存在虐待動物等情況。Ovolo奧華酒店集團宣布，其全球業務包括位於香港和澳洲的酒店，將於今年3月起全面使用非籠養雞蛋。為何要轉用非籠養雞蛋？

事實上，籠養雞蛋生產模式和飼養環境，存在極端虐待動物和引發食品安全風險的問題。有保護動物組織如香港愛護動物協會，譴責層架式鐵籠為動物帶來強烈痛苦。同時亦有多於30個國家，立法禁止產蛋業採用層架式鐵籠生產雞蛋。

【Starbucks】星巴克日出康城新店開幕　推10款獨家限定麵包及甜點（多圖）

隨著大型國際酒店品牌及數百家食品公司承諾全面改用非籠養鷄蛋，產蛋業亦正改變生產模式，以應付增長需求。而位於香港的國際酒店品牌，亦加入非籠養鷄蛋行列，包括朗廷酒店、文華東方酒店、半島酒店、四季酒店、萬豪酒店、凱悅酒店、溫德姆酒店、洲際酒店等。

疫情衝擊　消費者重視企業履行社會責任
雖然在疫情下酒店業受到嚴重衝擊，但Ovolo奧華酒店集團仍履行其社會責任，為食品安全和動物福利作出改變。其飲食項目經理Juan Gimenez表示，將繼續努力改善和落實更多對世界具正面影響的決策。

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與Ovolo奧華酒店集團合作的非政府組織Lever槓桿基金會項目經理謝利依稱，雞蛋的成本佔餐飲成本比例很小，大部分酒店及餐飲企業都表示，採用非籠養雞蛋的成本是可調整，加上採用非籠養雞蛋可確保食品質素，又符合企業可持續發展，愈來愈多酒店及食品企業決定只採用非籠養雞蛋。

責任編輯：馬意文

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