【英國疫情】有抗體長者人數增近6成 疫苗計劃初見效

英國早已開展新冠疫苗接種計劃，並率先為高危群體優先接種新冠疫苗，接種進度理想。英國國家統計署（ONS）指出，英格蘭目前有4成80歲或以上已接種新冠疫苗的長者擁有新冠肺炎病毒抗體，增加近60%。這代表政府訂下為最高危群組接種新冠疫苗的目標已達成，封城措施有望解除。

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英國自2月初至今，已有500萬人接種新冠疫苗。人們一般於接種後的兩至三周，才能產生足夠抗體來抵禦病毒。根據ONS截至2月1日的數據顯示，英格蘭每10位80歲或以上的長者，最少有4名長者於接種疫苗擁有新冠病毒抗體。如連同安老院長者計算，實際擁有抗體的人數可能更高。

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根據ONS於1月中的數據，只有25.7%的80歲或以上長者擁有新冠病毒抗體，如今則上升至40.9%，兩周内的增幅接近6成。上述數據反映英國的新冠疫苗接種計劃有重要作用，特別針對長者高危群體的方向見效。

醫護人員及養老院工作人員等群體亦陸續接種疫苗，擁有新冠病毒抗體的年齡層料會更年輕化。ONS估計兩周前有約770萬英國人擁有新冠病毒抗體，如今則增加至930萬人擁有抗體，升幅近21%。

英國公共衞生部（PHE） 的數據亦指，80歲或以上長者於過去一周的新冠肺炎確診死亡個案下跌39％。75歲或以上長者的確診死亡個案，目前幾乎每15天就會下跌一半。英格蘭約有5分之1的人擁有新冠病毒抗體，遠多於兩周前只有7分之1的人擁有抗體的水平。

責任編輯：郭麗明