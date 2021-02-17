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【逆市營商】宅在家打機帶動遊戲業　騰訊雲設多個系統應付用戶流量

商業 13:13 2021/02/17

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騰訊雲提供多個產品及遊戲生態系統等，滿足遊戲業快速增長時必須的網絡技術支援，以應對大量用戶流量。（法新社資料圖片）

疫情下遊戲玩家大多「宅在家」享受遊戲樂趣，從而促進市場增長，遊戲業對未來發展保持樂觀。騰訊雲把握商機，提供多個產品及遊戲生態系統等，滿足遊戲業快速增長時必須的網絡技術支援，以應對大量用戶流量。

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根據研究公司Newzoo最新的《全球遊戲市場報告》（Global Games Market Report），遊戲市場預計將繼續增長，預計至2023年的收入將增至2,179億美元。

騰訊雲在全球各地設置了超過100個BGP頂級網絡、超過2,100個CDN加速節點，以及多個自設10千兆位數據中心，讓玩家可以享受穩定和高速的遊戲體驗。騰訊雲提供高效能IO雲服務器（CVM），具有超過10,000個IOPS、高可用性雲數據庫，連同多種儲存解決方案，以滿足遊戲開發人員對流量激增、高並發和海量用戶流量等技術要求。

此外，亦透過自行開發AI演算法來提供針對DDoS攻擊的網絡保護，確保遊戲能穩定和安全地運作。其系統亦可無縫連接至多個開放平台包括MyApp、Wanba和QQ瀏覽器等，並同時支援騰訊其他服務如藍鯨（BlueKing）、手機遊戲測試等。

【機迷熱話】《Cyberpunk 2077》遊戲開發商遭黑客入侵　被盜竊遊戲原始碼、公司財務資料

責任編輯：朱悅瀅

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