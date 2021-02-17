【新冠疫苗】科興首批100萬劑疫苗周五率先抵港　2月23日起網上預約疫苗接種

▲ 聶德權指出，29間社區疫苗接種中心，其中24間接種「復必泰」，5間是接種科興疫苗。

政府已認可科國產疫苗科興疫苗在香港作緊急使用，科與表示，疫苗昨午（17日）已運抵北京首都國際機場，但需要在監管庫放置最少24小時才可放行。若航班沒有延誤，首批100萬劑科興疫苗預計明午（19日）約5時半抵港。而復星醫藥 （02196） 的復星BioNTech疫苗復必泰則預期於下星期抵港。特首林鄭月娥是否注射第一針惹關注。

29間社區疫苗接種中心 24間接種「復必泰」

公務員事務局局長聶德權指出，29間社區疫苗接種中心，其中24間接種「復必泰」，5間是接種科興疫苗，疫苗中心有7間由醫管局負責，另有逾1200多位私家醫生、18間普通科門診及殘疾人士院舍可以打針，共有4個打疫苗的途徑。社區疫苗接種中心是一星期7天，朝八晚八運作，市民可以在2月23日在網上預約。

由於疫苗分批到港，需要分批安排優先接種，包括高危經別、高風險人士包括接觸新冠肺炎人士、對維持社會必要運作的人士，會安排5個組別優先打針，包括醫療機構、參與抗疫人、60歲或以上人士、陪同70歲或以上打針的人士，最多2人可以接種疫苗、安老院舍的院友及員工、以及維持公共服務人士包括清潔工作、紀律部隊、郵政以及跨境運輸工作人直、涉港口人員、機組人員等。

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編輯：陳韻妍