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【健康通行】蘋果限制「健康通行」Apps上架規定　必須先獲公共衛生機構認可

科技 13:29 2021/02/17

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為了保障用戶私隱，蘋果宣布將會限制健康通行Apps上架規定，開發者必須先獲公共衛生機構認可，才可上架。

港府日前宣佈市民年初七起進入食肆及指定場所，需要使用「安心出行」應用程式（App）或登記個人資料記錄到訪，記錄用戶行蹤以便追蹤。而隨著這類型的「健康通行」App變得重要，蘋果App Store上也開始湧現大量的健康通行Apps。為了保障用戶私隱，蘋果宣布將會限制健康通行Apps上架規定，開發者必須先獲公共衛生機構認可，才可上架。

【限聚令放寬】年初七開始　進入食肆必須掃描「安心出行」App 　注意是否需更換智能手機

【安心出行】食飯睇戲都要掃描「安心出行」？　5招減低私隱外洩風險

蘋果昨（16日）通知開發者並表示，預計在新冠肺炎疫苗發布後，一些生成健康通行證的app會有所增加。而這些通行App主要會根據用戶病毒檢測和疫苗接種記錄，讓他們用於進入建築物及使用服務。

為了確保這些程式能有效地負責處理敏感數據並提供可靠的功能，這些程式上架前，開發者必需獲公共衛生當局認可，如測試套件製造商、實驗室或醫療保健提供商。此外，蘋果也接受由政府、醫療機構和其他認證機構直接提交的應用程式。

【私隱疑慮】新加坡政府承認　警方可存取星洲版「安心出行」、蒐集民眾資料

責任編輯：曾曉汶

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