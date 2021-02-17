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【新股IPO】京東物流傳第二季上市你抽唔抽？ 集資40億美元 估值400億美元 招股前先來了解五大不可不知

股樓投資 18:32 2021/02/17

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京東物流傳了一段時間將於今年來港上市，日前公司終於正式遞交其板上市申請，近期新股當炒，加上京東（09618）及京東健康（06618）上市後股價表現不俗，都可說是信心保證，雖然距招股仍有段日子，但也不妨先了解一下京東物流的情況，屆時再作決定。

一.

據報道，京東物流計劃集資約40億美元，估值高達400億美元，預計在第二季上市；美國銀行、高盛、海通國際等出任聯席保薦人。京東分拆完成後，京東繼續間接持有50%以上股權，仍為京東的子公司。

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二.

京東物流集團正式成立於2017年，並為供應鏈解決方案及物流服務商，服務範圍主要在中國。不過，其實京東集團早於2007年已建立了自家物流公司。據招股書介紹，2020年首三季度，京東物流收入達495億元人民幣，按年增長43.2%，2018年和2019年全年分別為379億和498億元人民幣。

三.

京東物流自2017年全面對外開放之後，外部客戶收入佔比不斷提升，從2018年的29.9%提升至2020年前9個月的43.4%。期間技術研發的投入持續增加，從2018年至2020年第三季度期間，公司累計技術投入達46億元，期內收入平均佔比達3.4%。

四.

京東物流將增加智能倉數量、向下沉市場擴張，並投入和擴大航空貨運網絡、冷鍊網絡、跨境網絡等；在技術投資上，將持續強化技術方面的長期競爭力，包括硬件、軟件和算法，以及人工智能、5G、雲計算、物聯網等基礎技術的應用。

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五.

京東物流早於2018年透過私人融資集資約25億美元，其時估值約135億美元，投資者包括騰訊（00700）、中國人壽(02628）及高瓴資本等。

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記者：張以正

京東健康（06618） 京東集團—SW（09618） 京東（美：JD） 港股

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