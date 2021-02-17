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【處罰三星掌舵人】南韓政府重罰李在鎔　出獄5年內不得重掌集團

科技 15:16 2021/02/17

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綜合南媒韓體報道，韓國法務部最新對李在鎔發出就業限制的處罰通報，期限為服刑結束起5年之內，即只能在2027年下半年才能重新接手管理事務。

南韓手機巨頭三星（Samsung）掌舵人李在鎔早前因行賄案，判刑2年半，將於明年7月出獄綜合南媒韓體報道，韓國法務部最新對李在鎔發出就業限制的處罰通報，期限為服刑結束起5年之內，即只能在2027年下半年才能重新接手管理事務。

據南韓《經濟犯罪加重處罰法》規定，犯貪污瀆職罪且犯罪金額超過5億韓元（約350萬港元）的人員，應從有期徒刑執行完畢或決定不執行之日起的5年內，對其就業予以限制。受限領域包括央地政府全資或部分出資的機構、接受政府出資或補貼的機構，以及與犯罪行為有密切關係的企業。

李在鎔今年1月被法院裁定，向朴槿惠及其親信崔瑞元（原名崔順實）行賄86.8億韓元（約6,059萬港元)，以換取政府支持他繼承三星集團經營權，當庭被重新收監。並會於2022年7月出獄

現年52歲的李在鎔為三星集團創辦人的孫子，以及現任掌舵人，而其父親兼三星電子主席李健熙早在去年10月辭世，是次在新冠疫情影響下，再加上李氏家族管理的「真空期」延長，外界預計該集團將在權力代際交接期間陷入混亂。不過報道另指出，如果李在鎔單獨向法務部提出申請，也有可能被提前解除就業限制。

責任編輯：張寶燕

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