  • 19°C
香港時間 : 2021217日 (三) 23:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國暴風雪侵襲 新冠疫苗運輸料延遲數日

環球社會熱點 14:41 2021/02/17

分享：

美國新冠肺炎疫情持續，美國總統拜登早前揚言，要在上任百日內為美國民眾接種1億劑新冠疫苗。但美國疾控中心（CDC）周二證實，拜登政府預計本周美國多地將受冬季暴風雪影響，新冠疫苗運輸會出現大範圍延遲。

美國增至每周供應1350萬劑新冠疫苗 拜登力爭達標 【下一頁】

根據美國政治新聞網站《Politico》報道，最少有兩個負責多個州份疫苗分配的運輸中心，會受到暴風雪影響。CDC周二（16日）發聲明表示，聯邦政府正與疫苗生産商、運輸商等合作夥伴正緊密合作，評估天氣狀況並希望有助減少疫苗交付延誤甚至無法交付的情況。

目前已知受影響的運輸中心包括田納西州（Tennessee）孟菲斯市（Memphis）及肯塔基州（Kentucky）路易斯維爾市（Louisville）的運輸設施。雖然CDC表示未知受影響的疫苗交付數量，但多州官員表示他們預計疫苗交付將會出現延誤，包括科羅拉多州（Colorado）、伊利諾伊州（Illinois）、明尼蘇達州（Minnesota）和德州（Texas）。

美國多州取消口罩令 美疾控警告為時過早 【下一頁】

明尼蘇達州衛生部門官員埃雷斯曼（Kris Ehresmann）表示，由於疫苗交付出現延誤，他們可能要為民眾重新安排預約時間。美國包括芝加哥（Chicago）、孟菲斯（Memphis）和達拉斯（Dallas）等多個城市，也因為冬季暴風雪而暫時關閉疫苗接種中心。

責任編輯：李俊儀

相關文章

【牛津疫苗】澳洲批准使用 12周内接種2劑有效率82%
2021/02/16
【牛津疫苗】澳洲批准使用 12周内接種2劑有效率82%
【牛津疫苗】南非暫停接種 要求印度生産商回收百萬劑
2021/02/16
【牛津疫苗】南非暫停接種 要求印度生産商回收百萬劑
【新冠疫苗】美國增購2億劑 總數夠全國人完成接種
2021/02/12
【新冠疫苗】美國增購2億劑 總數夠全國人完成接種
【美國疫情】多州取消口罩令 美疾控警告為時過早
2021/02/15
【美國疫情】多州取消口罩令 美疾控警告為時過早
【新冠疫苗】美國增至每周供應1350萬劑 拜登力爭達標
今日
【新冠疫苗】美國增至每周供應1350萬劑 拜登力爭達標
疫情 天氣 運輸 拜登 芝加哥 明尼蘇達 肯塔基 伊利諾伊 科羅拉多 美國
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【BNO移民英國】英國擬延長免印花稅買樓至5月中
【BNO移民英國】英國擬延長免印花稅買樓至5月中
【移民澳洲】莫里森：港人申請永居需持適當技能
【移民澳洲】莫里森：港人申請永居需持適當技能
哈里梅根宣布有喜前 澳洲媒體報Fake News稱將離婚
哈里梅根宣布有喜前 澳洲媒體報Fake News稱將離婚
【英國疫情】超市或為傳播熱點？53%確診者過去一周曾前往
【英國疫情】超市或為傳播熱點？53%確診者過去一周曾前往
新型冠狀肺炎全球疫情（02月17日 時間22:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月17日 時間22:00）
【彈劾特朗普】共和黨議員：賀錦麗或是下一個被彈劾
【彈劾特朗普】共和黨議員：賀錦麗或是下一個被彈劾