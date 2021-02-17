美國暴風雪侵襲 新冠疫苗運輸料延遲數日

美國新冠肺炎疫情持續，美國總統拜登早前揚言，要在上任百日內為美國民眾接種1億劑新冠疫苗。但美國疾控中心（CDC）周二證實，拜登政府預計本周美國多地將受冬季暴風雪影響，新冠疫苗運輸會出現大範圍延遲。

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根據美國政治新聞網站《Politico》報道，最少有兩個負責多個州份疫苗分配的運輸中心，會受到暴風雪影響。CDC周二（16日）發聲明表示，聯邦政府正與疫苗生産商、運輸商等合作夥伴正緊密合作，評估天氣狀況並希望有助減少疫苗交付延誤甚至無法交付的情況。

目前已知受影響的運輸中心包括田納西州（Tennessee）孟菲斯市（Memphis）及肯塔基州（Kentucky）路易斯維爾市（Louisville）的運輸設施。雖然CDC表示未知受影響的疫苗交付數量，但多州官員表示他們預計疫苗交付將會出現延誤，包括科羅拉多州（Colorado）、伊利諾伊州（Illinois）、明尼蘇達州（Minnesota）和德州（Texas）。

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明尼蘇達州衛生部門官員埃雷斯曼（Kris Ehresmann）表示，由於疫苗交付出現延誤，他們可能要為民眾重新安排預約時間。美國包括芝加哥（Chicago）、孟菲斯（Memphis）和達拉斯（Dallas）等多個城市，也因為冬季暴風雪而暫時關閉疫苗接種中心。

責任編輯：李俊儀