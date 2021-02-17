  • 24°C
香港時間 : 2021217日 (三) 13:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國疫情】暴風雪侵襲 新冠疫苗運輸料延遲數日

環球社會熱點 13:04 2021/02/17

分享：

美國新冠肺炎疫情持續，美國總統拜登早前揚言，要在上任百日內為美國民眾接種1億劑新冠疫苗。但美國疾控中心（CDC）周二證實，拜登政府預計本周美國多地將受冬季暴風雪影響，新冠疫苗運輸會出現大範圍延遲。

美國增至每周供應1350萬劑新冠疫苗 拜登力爭達標 【下一頁】

根據美國政治新聞網站《Politico》報道，最少有兩個負責多個州份疫苗分配的運輸中心，會受到暴風雪影響。CDC周二（16日）發聲明表示，聯邦政府正與疫苗生産商、運輸商等合作夥伴正緊密合作，評估天氣狀況並希望有助減少疫苗交付延誤甚至無法交付的情況。

目前已知受影響的運輸中心包括田納西州（Tennessee）孟菲斯市（Memphis）及肯塔基州（Kentucky）路易斯維爾市（Louisville）的運輸設施。雖然CDC表示未知受影響的疫苗交付數量，但多州官員表示他們預計疫苗交付將會出現延誤，包括科羅拉多州（Colorado）、伊利諾伊州（Illinois）、明尼蘇達州（Minnesota）和德州（Texas）。

美國多州取消口罩令 美疾控警告為時過早 【下一頁】

明尼蘇達州衛生部門官員埃雷斯曼（Kris Ehresmann）表示，由於疫苗交付出現延誤，他們可能要為民眾重新安排預約時間。美國包括芝加哥（Chicago）、孟菲斯（Memphis）和達拉斯（Dallas）等多個城市，也因為冬季暴風雪而暫時關閉疫苗接種中心。

責任編輯：李俊儀

相關文章

【牛津疫苗】澳洲批准使用 12周内接種2劑有效率82%
2021/02/16
【牛津疫苗】澳洲批准使用 12周内接種2劑有效率82%
【牛津疫苗】南非暫停接種 要求印度生産商回收百萬劑
2021/02/16
【牛津疫苗】南非暫停接種 要求印度生産商回收百萬劑
【新冠疫苗】美國增購2億劑 總數夠全國人完成接種
2021/02/12
【新冠疫苗】美國增購2億劑 總數夠全國人完成接種
【美國疫情】多州取消口罩令 美疾控警告為時過早
2021/02/15
【美國疫情】多州取消口罩令 美疾控警告為時過早
【新冠疫苗】美國增至每周供應1350萬劑 拜登力爭達標
今日
【新冠疫苗】美國增至每周供應1350萬劑 拜登力爭達標
疫情 天氣 運輸 拜登 芝加哥 明尼蘇達 肯塔基 伊利諾伊 科羅拉多 美國

上一篇文章

【英國疫情】有抗體長者人數增近6成 疫苗計劃初見效

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（02月17日 時間13:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（02月17日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月17日 時間13:00）
【移民澳洲】莫里森：港人申請永居需持適當技能
【移民澳洲】莫里森：港人申請永居需持適當技能
【英國疫情】超市或為傳播熱點？53%確診者過去一周曾前往
【英國疫情】超市或為傳播熱點？53%確診者過去一周曾前往
【BNO移民英國】英國擬延長免印花稅買樓至5月中
【BNO移民英國】英國擬延長免印花稅買樓至5月中
【彈劾特朗普】共和黨議員：賀錦麗或是下一個被彈劾
【彈劾特朗普】共和黨議員：賀錦麗或是下一個被彈劾
哈里梅根宣布有喜前 澳洲媒體報Fake News稱將離婚
哈里梅根宣布有喜前 澳洲媒體報Fake News稱將離婚