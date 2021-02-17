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宏利香港：上季新業務價值跌15%　有信心今年可錄得增長

股市 16:02 2021/02/17

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宏利香港今天公布2020年第四季及全年業績。

宏利金融 （00945） 上周公布上季及去年業績，其中宏利香港業務上季核心盈利創下新高，按年升一成。不過，受新冠疫情的限制措施影響，宏利香港上季年度化保費等值銷售額（APE）和新業務價值（NBV）均錄得下降，年度化保費等值銷售額跌15%，新業務價值則跌15%。宏利香港及澳門首席行政總監戴明鈞表示，公司已逐步適應疫情所帶來的影響，有信心今年APE將錄得增長，長期目標為雙位數增長。

宏利金融去年多賺4.8%，詳情可看【下一頁】

宏利香港上季核心盈利升1成至18億元，全年升1成至63億元，創下紀錄新高。上季年度化保費等值銷售額按年跌15%至15億元，全年則跌1成至60億元。上季新業務價值跌15%至10億元，全年跌14%至36億元。

戴明鈞表示，年度化保費等值銷售額下跌主要因為疫情的限制措施帶來不利影響，以及內地訪港客戶數量下降所致。不過，若撇除內地訪港客戶的銷售額，去年年度化保費等值銷售額實際升3%，該項增長主要受自願醫保產品和合資格延期年金產品推動，兩者的年度化保費等值銷售額佔整體銷售額20%。其中，自願醫保產品的年度化保費等值銷售額佔去年宏利香港醫保產品64%。

戴明鈞指，自宏利推出自願醫保產品後，市場銷售反應良好，料自願醫保銷售將保持強勁，公司未來將推出更多與健康有關的產品。

收購太古城一座反映對香港前景樂觀

此外，戴明鈞亦指，早前基匯組成的財團收購太古 （00019） 、太古地產 （01972） 旗下太古城中心第一座的權益，宏利與基匯資本簽訂協議，加入財團成為最大的單一投資者。戴明鈞表示，宏利投資香港地產市場，反映集團對香港前景非常樂觀。

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編輯﹕賴奕羚

 

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