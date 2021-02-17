【大行報告】高盛看好內地新能源車發展　大升比亞迪及寧德時代目標價　惟僅予兩股「中性」評級

高盛發表研究報告，預期屆2025年內地新能源車銷量升至460萬輛，2030年增至850萬輛，2035年進一步擴至1,250萬輛；未來15年汽車電池需求料增長12倍，意味未來10年電池銷量年化複合增長達18%。



報告稱，內地領先供應商已準備好迎接機遇，比亞迪(01211) 及寧德時代(深：300750) 最近公布加快產能擴張的計劃。該行相應上調兩者銷量估算，料其主導內地汽車電池市場，並逐漸捕捉增長機遇如能源儲存及出口。



高盛稱，料比亞迪2021至2023年各年電池對外銷售分別達7、15及25吉瓦，並料期內新能源車銷量分別38.1萬、51.8萬及66.2萬輛，與該行去年底行業預測相符，並輕微調整銷售均價預測以反映汽車銷售高端化。

報告料比亞迪新能源車業務市佔由2020年的16%擴大至2021至2025年的24%，屆2023至2025年電池對外銷售市佔料達13%。高盛上調比亞迪(撇除比亞迪電子)今明兩年收入預測介乎25%至57%，上調盈測介乎50%至88%。以三階段現金流折現率計，大升比亞迪目標價6倍，惟仍僅予評級「中性」。高盛則大升寧德時代目標價五成，評級亦同樣為「中性」。

大行普遍對比亞迪持正面看法：​​​​​​