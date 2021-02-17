  • 24°C
香港時間 : 2021217日 (三) 13:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【螞蟻上市觸礁】螞蟻上市剎停內情　WSJ：中央發現螞蟻股權架構「江派」色彩濃厚

股市 13:03 2021/02/17

分享：

螞蟻集團旗下的「支付寶」業務，被內地監管機構視為金融系統的主要風險。

阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團上市意外觸礁後，阿里巴巴創辦人馬雲事後一度「消失」行蹤成疑，事隔2個月終現身馬雲公益基金會頒獎典禮。但螞蟻集團未能上市繼續引起猜測，《華爾街日報》引述消息指，螞蟻被剎停上市的主因，是中央調查其複雜的股權架構後，發現「江派」色彩濃厚，中國前國家主席江澤民孫兒江志成亦是螞蟻的秘密投資者之一。

《華爾街日報》報道，中國國家主席習近平叫停螞蟻上市計劃，除出於憂慮螞蟻對金融系統形成的風險，以及不滿馬雲批評金融監管的言論，另一主因是當局調查螞蟻股權結構後，竟發現與「江派」的連繫緊密。

馬雲一番話成螞蟻集團中港上市煞停導火線｜【下一頁】

報道引述消息人士指，中央對螞蟻的股權架構調查，其實早於馬雲公開發表惹火言論前經已開展，埋下叫停螞蟻上市及收緊其貸款業務的伏線。

而真正引起中央憂慮的股權架構，則關乎到螞蟻的秘密投資者—前國家主席江澤民及中共政治局前常委賈慶林等親人。其中，由江澤民孫兒江志成創辦的博裕資本（Boyu Capital），通過迂迴方式以私募基金「北京京管」持有螞蟻股權，因而難以被發現與博裕資本有關，而螞蟻招股書亦未有披露北京京管與博裕的關聯。

官媒頭版點名讚中國企業家　馬雲冇份｜【下一頁】

報道指，江志成與馬雲關係匪淺，早在2012年協助馬雲與Yahoo洽商，而博裕資本則夥中國投資公司、國開行及中信集團共同出資，助馬雲以71億美元購回由Yahoo持有的阿里巴巴股份。當時，財團獲分配阿里5%股權作回報，2年後阿里赴美上市並因而獲得厚利。

另一秘密投資者則牽涉屬「上海幫」的賈慶林，其女婿李伯潭通過其控制的北京昭德投資（Beijing Zhaode Investment Group）持有螞蟻。

《華爾街日報》亦發現，與馬雲份屬好友的個別投資者亦以不同投資工具持有螞蟻，包括：復星集團董事長郭廣昌、巨人網絡董事長史玉柱、中國泛海控股集團董事長兼總裁盧志強。

報道又補充，習近平對螞蟻上市及向「紅二代」的利益輸送並不關心，只是憂慮有關交易會拉闊貧富懸殊，並削弱他扶貧的政策成效。

相關文章：

【阿里巴巴】馬雲傳將阿里巴巴10%股權無償劃轉浙江省政府 螞蟻集團：假消息

【阿里巴巴股東】軟銀股價創新高　超越2000年互聯網泡沫高位

【賀歲片】內地春節檔熱爆《唐人街探案3》票房超30億　阿里影業3套片上映紅盤升逾3成（第二版）

 

編輯：趙穎妍

港股 基金 習近平 江澤民 馬雲 金融 阿里巴巴－SW（09988） 私募基金 中國 北京

上一篇文章

【港股市況】恒生指數升逾200點重上三萬一　京東升半成創新高（不斷更新）

下一篇文章

【新冠疫苗】科興疫苗傳周五率先抵港　復星BioNTech疫苗復必泰料下周到港
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐續漲高見46.1元　下周放榜兼公布派息決定
【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐續漲高見46.1元　下周放榜兼公布派息決定
【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家
【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌
【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%
【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%
【新股IPO】昭衍新藥6127次日招股 孖展錄188億元、超額認購31倍（不斷更新）
【新股IPO】昭衍新藥6127次日招股 孖展錄188億元、超額認購31倍（不斷更新）
【新股IPO】昭衍新藥6127招股入場費15252元　A股溢價近3成
【新股IPO】昭衍新藥6127招股入場費15252元　A股溢價近3成