【螞蟻上市觸礁】螞蟻上市剎停內情　WSJ：中央發現螞蟻股權架構「江派」色彩濃厚

▲ 螞蟻集團旗下的「支付寶」業務，被內地監管機構視為金融系統的主要風險。

阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團上市意外觸礁後，阿里巴巴創辦人馬雲事後一度「消失」行蹤成疑，事隔2個月終現身馬雲公益基金會頒獎典禮。但螞蟻集團未能上市繼續引起猜測，《華爾街日報》引述消息指，螞蟻被剎停上市的主因，是中央調查其複雜的股權架構後，發現「江派」色彩濃厚，中國前國家主席江澤民孫兒江志成亦是螞蟻的秘密投資者之一。

《華爾街日報》報道，中國國家主席習近平叫停螞蟻上市計劃，除出於憂慮螞蟻對金融系統形成的風險，以及不滿馬雲批評金融監管的言論，另一主因是當局調查螞蟻股權結構後，竟發現與「江派」的連繫緊密。

馬雲一番話成螞蟻集團中港上市煞停導火線｜【下一頁】

報道引述消息人士指，中央對螞蟻的股權架構調查，其實早於馬雲公開發表惹火言論前經已開展，埋下叫停螞蟻上市及收緊其貸款業務的伏線。

而真正引起中央憂慮的股權架構，則關乎到螞蟻的秘密投資者—前國家主席江澤民及中共政治局前常委賈慶林等親人。其中，由江澤民孫兒江志成創辦的博裕資本（Boyu Capital），通過迂迴方式以私募基金「北京京管」持有螞蟻股權，因而難以被發現與博裕資本有關，而螞蟻招股書亦未有披露北京京管與博裕的關聯。

官媒頭版點名讚中國企業家 馬雲冇份｜【下一頁】

報道指，江志成與馬雲關係匪淺，早在2012年協助馬雲與Yahoo洽商，而博裕資本則夥中國投資公司、國開行及中信集團共同出資，助馬雲以71億美元購回由Yahoo持有的阿里巴巴股份。當時，財團獲分配阿里5%股權作回報，2年後阿里赴美上市並因而獲得厚利。

另一秘密投資者則牽涉屬「上海幫」的賈慶林，其女婿李伯潭通過其控制的北京昭德投資（Beijing Zhaode Investment Group）持有螞蟻。

《華爾街日報》亦發現，與馬雲份屬好友的個別投資者亦以不同投資工具持有螞蟻，包括：復星集團董事長郭廣昌、巨人網絡董事長史玉柱、中國泛海控股集團董事長兼總裁盧志強。

報道又補充，習近平對螞蟻上市及向「紅二代」的利益輸送並不關心，只是憂慮有關交易會拉闊貧富懸殊，並削弱他扶貧的政策成效。

相關文章：

【阿里巴巴】馬雲傳將阿里巴巴10%股權無償劃轉浙江省政府 螞蟻集團：假消息

【阿里巴巴股東】軟銀股價創新高 超越2000年互聯網泡沫高位

【賀歲片】內地春節檔熱爆《唐人街探案3》票房超30億 阿里影業3套片上映紅盤升逾3成（第二版）

編輯：趙穎妍