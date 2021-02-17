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【新股IPO】諾輝健康6606超購4132倍 中籤率僅2%你有冇份抽中？ 明日掛牌追唔追？

股樓投資 12:35 2021/02/17

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諾輝健康（新上市編號:06606）公布派彩結果，其公開發售錄超購4,132.19倍，經重新分配後，公開發售股數增至50%。國際發售初步提呈發售的發售股份獲大幅超額認購，相當於國際發售初步可供認購總數約64.16倍。

抽唔到快手諾輝健康？ 新股熱未完 上半年不可錯過的6大熱爆新股，見【下一頁】

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此外，諾輝健康將以上限每股26.66元定價，其招股價範圍介乎22.7至26.66元，一手500股，中籤率僅2%；明日(18日)掛牌，聯席保薦人為高盛及瑞銀。

由於認購反應不遜於快手科技（01024）,市場預期其首日升勢亦不俗，在街貨極少的情況下，升一、兩倍應該無難度，但由於現在市場已不太理會基本因素，只是看供求，很容易令新股炒至天價。

昭衍新藥6127即日起招股 入場費15252元 你抽唔抽？，見【下一頁】

不過無貨的投資者就要留意，免得高追接了火棒，始終不是隻隻就能像快手幾日升幾倍。

有券商建議，有貨的投資者不用急於首日沽貨，但無貨的可以在股價升一倍內吸納，但切記不要高追，免得市況突然逆轉賺變蝕。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

 

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記者：張以正

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