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【英國＋愛爾蘭虛擬旅遊】微軟模擬飛行升級　衝上雲霄看3D城堡建築、英超聯賽球場（有片）

科技 12:26 2021/02/17

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飛行模擬遊戲《微軟模擬飛行》（Microsoft Flight Simulator）最新針對英國及愛爾蘭地圖進行升級，改進了70多個著名地標建築，包括多個知名大教堂、白金漢宮、英超聯賽球場、布拉尼城堡、福斯橋等模型。

疫情期間想滿足旅遊慾望，虛擬旅遊及虛擬導賞體驗或成為疫情新常態下的新趨勢。飛行模擬遊戲《微軟模擬飛行》（Microsoft Flight Simulator）繼早前發表以日本及美國為重心的免費更新，最新再針對英國及愛爾蘭地圖進行升級。其中引入了倫敦、伯明翰、布里斯托、劍橋及牛津等城市的高解像度3D圖像。

是次《微軟飛行模擬》The World Update III的英國及愛爾蘭更新已經向用戶開放，免費更新。在圖像改進方面，該遊戲的開發工作室Asobo Studio改進了70多個著名地標建築，包括多個知名大教堂、白金漢宮、英超聯賽球場、布拉尼城堡、福斯橋等。

還以手工重新繪製了巴拉島、利物浦、蘭茲角、曼徹斯特及外斯凱里斯五座機場。在一般建築中還增加了莊園、城堡、教堂和維多利亞式建築等樣式，增加地方特色。

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此外，微軟新加入三個新活動包括：北愛爾蘭群島的周遊航線，以及兩個新降落挑戰，分別在設得蘭群島及英格蘭東南部。

責任編輯：張寶燕

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