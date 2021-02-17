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【社交距離措施】海洋公園明重開預約網站顯示「系統繁忙」　迪士尼周五重開

Hot Talk 14:00 2021/02/17

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【社交距離措施】海洋公園明重開周三下午5時開放預約　迪士尼周四亦接受預約

港府明日（18日）起放寬多項防疫措施，包括容許主題樂園恢復營運。海洋公園今日（17日）宣布，將於明日（18日）重開，公園網上預約系統今日下午5時起開放入園預約，而所有入園人士須使用「安心出行」手機應用程式，或登記個人資料。不過，海洋公園網上預約系統顯示，「系統繁忙」。

海洋公園預約網站顯示「系統繁忙」。

另外，香港迪士尼樂園今日（17日）宣布，將於周五（19日）起重開，明日（18日）早上10時開放網上預約，所有人預約入園時須登記個人資料，並作健康申報，而入園者同樣要用樣須使用「安心出行」手機應用程式，或登記個人資料。

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酒吧等維持停業、食肆恢復晚市堂食須用「安心出行」【下一頁】

晚市堂食令明日起放寬、多個場所可復業，但港府新增兩項要求，包括年初七起所有食肆顧客必須掃描「安心出行」應用程式或登記資料，而相關處所員工要每14日接受檢測。

另外，強制口罩令及2人限聚令延長至下月3日，當局指若疫情無重大變化，將會在短時間內尋求行會批准，將限聚令人數放寬至四人。

相關文章：【海洋公園】劉鳴煒：海洋公園無計劃改名、不想山下園區變商場　水上樂園擬禁無接種疫苗人士進場

【海洋公園重整】海洋公園推免費入場、部份設施將外判 港府擬撥款16.7億、貸款還款延至2059年

編輯：吳敏芳

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