  • 24°C
香港時間 : 2021217日 (三) 15:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【社交距離措施】海洋公園明重開今日下午5時開放預約　迪士尼周五重開

Hot Talk 14:00 2021/02/17

分享：

【社交距離措施】海洋公園明重開今日下午5時開放預約　迪士尼周五接受預約

港府明日（18日）起放寬多項防疫措施，包括容許主題樂園恢復營運。海洋公園今日（17日）宣布，將於明日（18日）重開，公園網上預約系統今日下午5時起開放入園預約，而所有入園人士須使用「安心出行」手機應用程式，或登記個人資料。

另外，香港迪士尼樂園今日（17日）宣布，將於周五（19日）起重開，明日（18日）早上10時開放網上預約，所有人預約入園時須登記個人資料，並作健康申報，而入園者同樣要用樣須使用「安心出行」手機應用程式，或登記個人資料。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

酒吧等維持停業、食肆恢復晚市堂食須用「安心出行」【下一頁】

晚市堂食令明日起放寬、多個場所可復業，但港府新增兩項要求，包括年初七起所有食肆顧客必須掃描「安心出行」應用程式或登記資料，而相關處所員工要每14日接受檢測。

另外，強制口罩令及2人限聚令延長至下月3日，當局指若疫情無重大變化，將會在短時間內尋求行會批准，將限聚令人數放寬至四人。

相關文章：【海洋公園】劉鳴煒：海洋公園無計劃改名、不想山下園區變商場　水上樂園擬禁無接種疫苗人士進場

【海洋公園重整】海洋公園推免費入場、部份設施將外判 港府擬撥款16.7億、貸款還款延至2059年

編輯：吳敏芳

【提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用】

 

口罩 疫情 海洋公園 主題樂園

上一篇文章

【新股IPO】賀陽教育擬在港上市　集資約16億元

下一篇文章

【網民熱話】信陽毛尖更名國龍茅台、股價曾升兩成　網民：茅台同意嗎？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌
【新股IPO】昭衍新藥6127次日招股 孖展錄188億元、超額認購31倍（不斷更新）
【新股IPO】昭衍新藥6127次日招股 孖展錄188億元、超額認購31倍（不斷更新）
【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐續漲高見46.7元　下周放榜兼公布派息決定
【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐續漲高見46.7元　下周放榜兼公布派息決定
【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家
【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家
【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%
【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%
【新股IPO】昭衍新藥6127招股入場費15252元　A股溢價近3成
【新股IPO】昭衍新藥6127招股入場費15252元　A股溢價近3成