特朗普怒斥麥康奈爾 「共和黨靠你無得贏」

美國前總統特朗普的彈劾聆訊結束,特朗普獲判無罪之際,共和黨再掀起內鬨。特朗普因彈劾案,對共和黨的參議院少數黨領袖麥康奈爾不滿。特朗普公開怒斥麥康奈爾是「陰沉政客」,更指共和黨參議員繼續以麥康奈爾為首,就無法再勝出。

彈劾特朗普(Donald Trump)的參議院聆訊中,麥康奈爾(Mitch McConnell)投下反對票。但麥康奈爾強調,特朗普毫無疑問要對挑起支持者衝擊國會,負上實際及道義上的責任。

特朗普周二(16日)發表自卸任以來最長的一篇聲明,力數麥康奈爾。特朗普於聲明中,形容麥康奈爾是個陰沉、繃著臉、毫無笑容的政客(dour, sullen, and unsmiling political hack)。

特朗普又批評麥康奈爾缺乏政治見識、智慧、技巧和個性,以致民主黨人於去年11月的大選勝出,並使共和黨痛失參議院控制權。

特朗普甚至警告,共和黨參議員若繼續跟住麥康奈爾只會「無運行」:

如果共和黨參議員繼續與麥康奈爾為伍,將不會再次勝出。

(If Republican Senators are going to stay with him, they will not win again.)