特朗普怒斥麥康奈爾 「共和黨靠你無得贏」

▲ 特朗普公開怒斥麥康奈爾是「陰沉政客」，更指共和黨參議員繼續以麥康奈爾為首，就無法再勝出。

美國前總統特朗普的彈劾聆訊結束，特朗普獲判無罪之際，共和黨再掀起內鬨。特朗普因彈劾案，對共和黨的參議院少數黨領袖麥康奈爾不滿。特朗普公開怒斥麥康奈爾是「陰沉政客」，更指共和黨參議員繼續以麥康奈爾為首，就無法再勝出。

【國會暴亂】特朗普被控煽動暴亂 朱利亞尼遭割席 【下一頁】

前國師班農被指曾想罷免特朗普 稱對方患早期癡呆 【下一頁】

彈劾特朗普（Donald Trump）的參議院聆訊中，麥康奈爾（Mitch McConnell）投下反對票。但麥康奈爾強調，特朗普毫無疑問要對挑起支持者衝擊國會，負上實際及道義上的責任。

特朗普周二（16日）發表自卸任以來最長的一篇聲明，力數麥康奈爾。特朗普於聲明中，形容麥康奈爾是個陰沉、繃著臉、毫無笑容的政客（dour， sullen， and unsmiling political hack）。

特朗普又批評麥康奈爾缺乏政治見識、智慧、技巧和個性，以致民主黨人於去年11月的大選勝出，並使共和黨痛失參議院控制權。

特朗普意外現身總統日派對 向支持者豎拇指（圖輯） 【下一頁】

特朗普甚至警告，共和黨參議員若繼續跟住麥康奈爾只會「無運行」：

如果共和黨參議員繼續與麥康奈爾為伍，將不會再次勝出。 （If Republican Senators are going to stay with him， they will not win again.）

特朗普斥責麥康奈爾永不會做需要做的事，或者是對國家有利的事。特朗普更表明想踢走麥康奈爾，稱他願在必要時支持主要競爭對手，只要對方擁護「讓美國再次偉大」（Making America Great Again）及「美國優先」（America First）的政策。

責任編輯：鄭錦玲