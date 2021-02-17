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【消委會】在家工作自製炸薯條　留意6款氣炸鍋釋出可致癌物　伊瑪牌超標13倍

商業 12:18 2021/02/17

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消委會認為「法國特福Tefal」FX202D（1,498元）及「Tastec」BYTT1898WHZ（1,198元）的整體表現較佳。（程志遠攝）

在家工作機會增加，不少人索性自己下煮。氣炸鍋近年成為不少港人的廚房電器新寵，消委會測試12款氣炸鍋，發現半數有不同的安全問題，包括部件溫度升幅過高、絕緣距離不足、接地裝置欠佳等，甚至炸薯條時釋出可致癌物超標，其中1款超出13倍。

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12款氣炸鍋售價由298元至2,080元不等，消委會參考國際安全標準IEC 60335-1及60335-2-9測試氣炸鍋的安全程度，發現「德國寶German Pool」及「億世家ecHome」的手柄量得的最高表面溫度升幅分別為65K及64K，稍高於標準上限60K。而「Harrow」的內部電線溫升超過標準上限。

此外，「普樂氏Proluxury」、「Harrow」及「Midea」的部分絕緣距離不足，可能增加短路的風險。「飛利浦Philips」的地線並非在電源線意外被拉扯及穩固裝置失效時最遲拉緊，接地保護效能欠佳。

消委會亦發現，使用氣炸鍋氣炸急凍幼薯條時，有6款氣炸鍋釋出可致癌的丙烯酰胺含量，高於歐盟基準水平（500微克/公斤），包括「普樂氏Proluxury」、「Denki」、「Midea」、「伊瑪牌Imarflex」、「億世家ecHome」及「TSK」。當中「伊瑪牌Imarflex」的丙烯酰胺含量高達7038微克/公斤，超標13倍。

消委會認為「法國特福Tefal」FX202D（1,498元）及「Tastec」BYTT1898WHZ（1,198元）的整體表現較佳，並建議消費者選購或使用氣炸鍋時，不能與其他高耗電量電器共用電源、每次氣炸食物勿超過氣炸鍋最高容量等。

【消委會】4款消毒噴劑殺菌率不達99.9%　2款產品殺菌消毒功能佳

責任編輯：朱悅瀅

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