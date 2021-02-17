【新聞有價】Google和Nine澳洲新聞機構達成初步協議 料每年需支付3000萬澳元

繼七西傳媒有限公司（Seven West Media Ltd.）後，澳洲新聞機構之一的九號娛樂集團（Nine Entertainment Co.）也和Google於當地時間周三（17日）達成初步協議，就Google使用新聞內容收取費用，料Google每年需支付3000萬澳元。

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澳洲議員Josh Frydenberg認為政府就新聞內容收費的法例立場堅定，一旦國會通過立法後，Google和澳洲新聞機構的協議才會有效。他指，現時當局正研究另一項新聞媒體議價法（News Media Bargaining Code），要求Google和Facebook等公司和新聞媒體達成商業協議；一旦無法達成，針對付費金額一項強制制裁。

七西傳媒有限公司在較早時間率先和Google達成協議，並進入簽署備忘錄階段，未來雙方將建立長期夥伴關係，並在澳洲推出的新聞平台News Showcase向Google提供新聞內容，惟未有透露條款內容。

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責任編輯：潘曉豐