  • 20°C
香港時間 : 2021217日 (三) 20:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新聞有價】Google和Nine澳洲新聞機構達成初步協議 料每年需支付3000萬澳元

環球政經 19:43 2021/02/17

分享：

繼七西傳媒有限公司（Seven West Media Ltd.）後，澳洲新聞機構之一的九號娛樂集團（Nine Entertainment Co.）也和Google於當地時間周三（17日）達成初步協議，就Google使用新聞內容收取費用，料Google每年需支付3000萬澳元。

Google威脅撤出澳洲 微軟: 願助廣告轉移至旗下Bing：【下一頁

【新聞有價】澳洲要求向新聞業「課金」 Facebook、Google強硬回應：【下一頁

澳洲議員Josh Frydenberg認為政府就新聞內容收費的法例立場堅定，一旦國會通過立法後，Google和澳洲新聞機構的協議才會有效。他指，現時當局正研究另一項新聞媒體議價法（News Media Bargaining Code），要求Google和Facebook等公司和新聞媒體達成商業協議；一旦無法達成，針對付費金額一項強制制裁。

七西傳媒有限公司在較早時間率先和Google達成協議，並進入簽署備忘錄階段，未來雙方將建立長期夥伴關係，並在澳洲推出的新聞平台News Showcase向Google提供新聞內容，惟未有透露條款內容。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐

上一篇文章

【放寬措施】明日起接受網上預約 迪士尼本周五起重開 逢周二、四休館

下一篇文章

【欲哭無淚】過年前買屯門新盤　本來成功以501.67萬做業主　可惜最後要撻訂
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌
【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多