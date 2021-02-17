【大戶手影】金礦股建倉不足一年全清倉 巴菲特旗下巴郡揭上季持倉變化 減持蘋果兼掃三大板塊

股神巴菲特（Warren Buffet）投資旗艦巴郡（BERKSHIRE HATHAWAY）公布上季的持倉變化，蘋果依然是巴郡最大持倉，佔其股票投資組合47%，但期內公司減持6716萬股，減持幅度逾6%。另外，巴郡首次建倉的電訊設備商Verizon（VZ），期內大手買入146,716,496股，一躍成為巴郡第六大美股持倉。同樣是首次建倉的跨國油企雪佛龍（CVX），亦甫買入便成巴郡美股組合中的第九大持倉。

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此外，巴郡期內亦增持多家健康護理股，包括生物科技股AbbVie（ABBV）、大型製藥企業默沙東（MRK），以及同為大型製藥企業的Bristol-Myers Squibb（BMY），三者分別是巴郡的第15、16、18大持倉，似乎電訊、能源、健康護理股是股神看好的板塊。

減持的股份亦包括曾經是股神最愛的富國銀行（WFC），巴郡期內減持58%的持股，另外又將所有的摩根大通（JPM）全部清倉，而去年才建倉的巴克萊黃金（GOLD）亦已全部清倉。

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