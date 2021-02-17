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【低水筍盤】港島區細價「4字頭」上車盤 幾分鐘到港鐵站位於名校網 放盤唔夠5個鐘即成上車客囊中物

股樓投資 16:39 2021/02/17

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踏入牛年樓市繼續暢旺，買家怕之後樓價更高，入市速度更快，細價上車盤更是一出即獲承接。最近西營盤豐裕大廈一個樓價不需500萬元的單位，放盤不足5小時即獲承接。

 

美聯物業營業董事楊宜貞表示，港島西區細銀碼單位搶手，該行牛年促成一宗豐裕大廈一個272實呎戶成交，由於樓價不足500萬元的上車盤供應有限，加上單位裝修企理，故放盤不足5小時旋即獲用家以465萬元入市，2009年貨轉手升值近2倍。

【低水筍盤】呎價唔使9千蚊屋苑邊度搵? 市中心上車盤大兩房單位啱哂家庭 樓價5百餘萬大把選擇，詳見【下一頁

楊宜貞指出，以上成交為位西營盤的豐裕大廈，樓齡逾40年，但由於物業距離港鐵站僅數分鐘步程，交通方便，加上物業提供細戶型單位，故吸引上車客垂青。單位位於低層C室，實用面積約272平方呎，原業主叫價約為480萬元，議價後以465萬元成交，折合實用呎價約為17,096元。買家鍾情單位已備有不俗裝修，而且銀碼合預算，單位放盤不足5小時，便火速拍板入市。

豐裕大廈鄰近港鐵香港大學站（圖片來自美聯物業）

【薪酬調查】2021薪酬趨勢報告 近3成僱主計劃加人工　12大行業加薪幅度全面睇 ，詳見【下一頁

 

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原業主於2009年12月份以約159萬元購入上述物業，是次轉手帳面獲利約306萬元，物業升值約192%。

【樓市現象】5球以下放盤買少見少 新春期間3組客齊爭奪一盤 粉嶺名都2房零議價485萬成交，詳見【下一頁

豐裕大廈位於西營盤第三街182-190號，於1980年入伙，樓齡已達41年。豐裕大廈為單幢設計，設有123個單位，實用面積由244平方呎至482平方呎。豐裕大廈交通便利，步行至港鐵香港大學站只需數分鐘；也十分鄰近香港大學。該盤也位於中西區11校網，是傳統名校網之一，堪稱「校網王」，一直備受望子成龍的家長歡迎。

 

 

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記者：陳詠妍

低水 放盤 上車盤 香港大學 西營盤 中西區

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