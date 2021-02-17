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【疫市營商】不敵疫情銷售續挫　adidas兩手準備決定拆分Reebok業務

商業 12:07 2021/02/17

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德國運動服裝製造商adidas計劃出售或分拆，旗下於2006年收購的美國品牌Reebok。

據路透社報道，德國運動服裝製造商adidas計劃出售或分拆，旗下於2006年收購的美國品牌Reebok。adidas是次的決定基於Reebok表現一直低迷。

據報，adidas於2006年以38億美元收購Reebok。雖然adidas行政總裁Kasper Rorsted於2016年上場後，幫助Reebok恢復盈利，但銷售仍不及adidas，並因新冠肺炎全球大流行受到打擊。

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Reebok於去年第二和第三季度的淨銷售額均下跌，並分別按年下跌7%和44%。故adidas決定在未來5年的戰略中，計劃出售或分拆Reebok業務。

有銀行的消息人士透露，Reebok業務的價值為約10億歐元。而在是次計劃中，adidas有兩手準備，包括（1）將Reebok分拆為獨立的公司；（2）將Reebok出售給其他運動零售商等，如美國服裝集團VF Corp。

責任編輯：馬意文

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