  • 19°C
香港時間 : 2021217日 (三) 22:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

[騰訊700] 騰訊旗下Supercell 受累競爭加劇 去年息税前溢利下跌21%

股樓投資 13:28 2021/02/17

分享：

騰訊(00700)公布全年業績前夕，旗下歐洲遊戲開發商Supercell公布營運數據。公司宣布，受累市場競爭加劇，去年收入下跌7％，至13億歐元（約122億港元）；EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）更急降21％至4.07億歐元（約38.2億港元）。騰訊今早先跌後升，中午收報751元升0.8%。

【比特幣】比特幣挑戰5萬美元 區塊鏈股牛年續熱炒 5大相關股逐個捉  詳情請看[下一頁]

Supercell同時指出，整體玩家數量錄得按年升幅，惟市場推廣開支增，加上公司的銷售及開支分開入帳，使盈利未反映於全年財務報表。

Supercell於2016年獲騰訊收購，成為後者拓展海外的一大部署。騰訊近期亦傳出籌組60億美元銀團貸款，用於收購海外遊戲公司，擴大作品組合和全球版圖。

野村近日亦發表報告，預期騰訊第四季業績大致符合預期，收入將按年升26％至1330億元（人民幣．下同），非通用會計準則營業利潤率或升0.8個百分點至26.5％，非通用會計準則每股盈利將按年升30％至3.43元。該行維持其「買入」評級，目標價由690港元上調25％至864港元。

【港股追蹤】Adidas宣布正式出售Reebok 傳安踏有意競購   詳情請看[下一頁]

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 李尚毅

騰訊控股（00700） 經濟
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌
【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多