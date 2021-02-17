[ 騰訊700] 騰訊旗下Supercell 受累競爭加劇 去年息税前溢利下跌21%

騰訊(00700)公布全年業績前夕，旗下歐洲遊戲開發商Supercell公布營運數據。公司宣布，受累市場競爭加劇，去年收入下跌7％，至13億歐元（約122億港元）；EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）更急降21％至4.07億歐元（約38.2億港元）。騰訊今早先跌後升，中午收報751元升0.8%。

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Supercell同時指出，整體玩家數量錄得按年升幅，惟市場推廣開支增，加上公司的銷售及開支分開入帳，使盈利未反映於全年財務報表。

Supercell於2016年獲騰訊收購，成為後者拓展海外的一大部署。騰訊近期亦傳出籌組60億美元銀團貸款，用於收購海外遊戲公司，擴大作品組合和全球版圖。

野村近日亦發表報告，預期騰訊第四季業績大致符合預期，收入將按年升26％至1330億元（人民幣．下同），非通用會計準則營業利潤率或升0.8個百分點至26.5％，非通用會計準則每股盈利將按年升30％至3.43元。該行維持其「買入」評級，目標價由690港元上調25％至864港元。

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