【美股焦點】又有中概股涉造假 沽空機構狙擊無人機製造商億航 相片揭工廠幾乎無生產設備

再有中概股涉造假風波！沽空機構Wolfpack Research周二（16日）發表沽空報告，指中國無人機製造商億航（EH）以虛假的銷售合同來誇大收入，又質疑公司描述自身業務的準確性。報告指，他們以偷拍照片及影片、偷錄電話通話，以及到訪其主要客戶的辦公室取得獨家證據，證明公司利用虛假銷售合誇大收入，億航股市尾市大跌六成至46.3美元。

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據政府及信貸文件披露，億航的主要客戶為上海坤翔智能科技，Wolfpack Research到訪三個公司於網站報稱的地址，第一個是酒店，而未見任何該公司的身影；公司第二個申報的地址是位處13樓的辦公室，但報告發現該棟大廈樓高只有11層；而在平日下午到訪最後一個地址時，則只見1位員工工作。

報告拍攝億航客戶及億航的照片（見圖）

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報告亦指，坤翔唯一的員工亦不想推銷億航的產品予客戶，當被問及原因時，這位自稱是財務經理的員工直指億航旗下機款EH216是機款陳舊、電池技術不濟，並向他推銷聲稱品質更佳的自家產品。該位財務經理又指，公司參與了億航的上市前投資，金額達1億元人民幣，故有理由相信公司因此而為億航簽訂這些銷售合同。

據中國工商部的資料所見，貴為最大客戶的坤翔只有與億航簽訂4.5億元人民幣合同前的九天才成立，註冊資本更只有1000萬人民幣元，報告認為公司資本之少，根本難以履行銷售合同，但公司依然在4個月後，與億航簽下另一筆3000萬元人民幣的合同。

除到訪客戶的辦公室外，研究員亦到訪億航位於廣州的總部及工場，發現廠內幾乎沒有先進的生產設備，亦看不到任何正在運作的生產綫，而當時正是平日的下午時間。報告披露的相片發現，工場近乎零保安，這對有一家規模的工場而言是非常不尋常，他們引述內地一位製造業專家指，衣架工廠的保安也比億航工廠完善。

針對沽空報告的指控，億航堅信報告包含大量錯誤、未經證實的陳述及訊息的誤讀，公司將採取任何必要和適當的行動來保護公司及其股東利益，又重申公司按照美國證券交易委員會（SEC）和納斯達克的規定披露公司資訊。雖然未見實質反駁證據，惟億航盤後升20.4%，報55.7美元。

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