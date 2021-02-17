【港股追蹤】Adidas宣布正式出售Reebok 傳安踏有意競購

去年已傳出運動服裝製造商Adidas有意出售Reebok，昨日（16日）Adidas正式宣布決定開展剝離旗下品牌Reebok的正式程序。市場傳聞指，安踏體育（02020）和美國服裝集團VF Corp均有意競購Reebok。安踏現跌0.7%，報146元，成交2.4億元。

Adidas發表聲明指，在公司的5年發展策略中，為集中發展Adidas品牌及鞏固該品牌在體育用品市場的領先地位，Adidas將於今年第一季後正式剝離Reebok品牌。據悉，Adidas的5年策略詳情將會於3月公佈年度業績時披露。

【大行點睇】中國農曆新年票房喜出望外 大摩忍唔住都要讚好呢隻股？ 詳情請看[下一頁]

Adidas行政總裁Kasper Rorsted表示，經集團審慎考慮，認為剝離Reebok後，可令Reebok和Adidas兩個品牌更有效地體現增長潛力。

女股神也有持股 眾安在線發盈喜 預期去年虧轉盈 詳情請看[下一頁]

Adidas在2006年以38億美元（約294.6億港元）購入Reebok，外媒引述投資界人士指，估計現時Reebok的估值約為120億美元（約930.3億港元）。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機