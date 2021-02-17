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【港股追蹤】Adidas宣布正式出售Reebok 傳安踏有意競購

股樓投資 12:24 2021/02/17

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去年已傳出運動服裝製造商Adidas有意出售Reebok，昨日（16日）Adidas正式宣布決定開展剝離旗下品牌Reebok的正式程序。市場傳聞指，安踏體育（02020）和美國服裝集團VF Corp均有意競購Reebok。安踏現跌0.7%，報146元，成交2.4億元。

Adidas發表聲明指，在公司的5年發展策略中，為集中發展Adidas品牌及鞏固該品牌在體育用品市場的領先地位，Adidas將於今年第一季後正式剝離Reebok品牌。據悉，Adidas的5年策略詳情將會於3月公佈年度業績時披露。

【大行點睇】中國農曆新年票房喜出望外 大摩忍唔住都要讚好呢隻股？ 詳情請看[下一頁]

Adidas行政總裁Kasper Rorsted表示，經集團審慎考慮，認為剝離Reebok後，可令Reebok和Adidas兩個品牌更有效地體現增長潛力。

女股神也有持股 眾安在線發盈喜 預期去年虧轉盈  詳情請看[下一頁]

Adidas在2006年以38億美元（約294.6億港元）購入Reebok，外媒引述投資界人士指，估計現時Reebok的估值約為120億美元（約930.3億港元）。

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撰文 : 趙家盈

Adidas 安踏體育（02020）

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