2021年中國宏觀政策轉向和變數

中國內地在一月公佈2020年的經濟數據，雖然新冠病毒對市場造成衝擊，但是隨著抗疫措施有成效，中國經濟迅速反彈並且穩步復甦。去年GDP按年增長2.3%，勝於預期的2.1%。有見及此，貨幣政策從去年年底開始出現轉向跡象，也收緊部分行業，包括房地產企業融資的金融信用政策，防範金融風險。近期人民銀行收緊流動性的操作以及貨幣政策轉向的表態更引起市場對流動性的擔憂，國內市場在上漲趨勢中也迎來了一些調整。

儘管人行在2021年很可能會持續貨幣政策逆週期的調節，以穩定宏觀槓桿率，但是我們預期政策進一步的正常化或溫和地收緊，而不會急轉彎。政策操作需要確保流動性充裕，從而令市場能夠應對還未完全消散的疫情衝擊，以及海外出口逐步回升對中國出口份額造成的威脅。

我們對於A股仍然保持樂觀態度。這主要是建基於中國長期結構性的利好因素和A股在全球指數權重進一步提高。我們的分析師認為盈利增長將會推動本年市場上漲，整體A股市場的修正幅度亦處於健康的上升趨勢。 另外，A股估值也在具吸引力的水平。

與此同時，我們會密切關注人行的政策立場。如果人行表態不明確或者政策轉向比預期過急都可能引發市場大幅度的流動性緊縮，而流動性最高的股票市場往往會遭受較大的損害。此外，疫苗發展和其他地緣政治不確定性，將持續影響全球風險情緒以及海外資金流入中國市場。 我們同時也在留意2020年第四季度的企業盈利數據。

我們繼續看好亞洲信貸這個資產類別，特別是高收益債的前景。隨著經濟活動恢復，整體基本面將會逐步改善。中國高收益債券當前的利差水準平接近歷史時期的水平，反映市場對房地產行業的監管收緊，和去年年底的國有企業違約浪潮已做出定價。我們預計信貸增長在貨幣和監管政策收緊的狀況下將逐步放緩。話雖如此，投資者仍然可以從較低評級的信貸中找到提升回報的機會，但是要注意的是，流動性較弱和信用資質相對薄弱的房地產商將面臨更高的再融資風險。另外，3月至4月有眾多房企的美元債務到期，預期部分房地產商再融資將可能帶來部分壓力。