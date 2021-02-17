【國會暴亂】特朗普被控煽動暴亂 朱利亞尼遭割席

雖然美國前總統特朗普於早前的彈劾審訊獲判無罪，但民主黨人仍聲稱特朗普需為國會暴亂負上責任。屬民主黨的美國眾議院國土安全委員會主席湯普森（Bennie Thompson），控告特朗普、特朗普私人律師朱利亞尼及兩個右翼組織串謀煽動國會暴亂。而朱利亞尼就遭特朗普團隊割席，被指不再是特朗普的代表律師。

獨立委員會調查特朗普 形式參考911襲擊 【下一頁】

湯普森當地周二（16日）向華盛頓聯邦區域法院提交入稟狀，控告特朗普（Donald Trump）、朱利亞尼（Rudy Giuliani）、Proud Boys及Oath Keepers這兩個右翼組織。入稟狀指出特朗普等人串謀煽動示威者襲擊國會山莊，企圖阻止國會確認總統大選結果。訴訟獲美國全國有色人種協進會（NAACP） 及多名民主黨議員支持。湯普森指特朗普等人違反《三K黨法》（Ku Klux Klan Act），該法律用於制裁白人至上暴力團體。

「特朗普令大家失望」舊部黑莉也割席 【下一頁】

特朗普高級策略顧問米勒（Jason Miller）表示，特朗普沒有煽動或串謀煽動國會暴亂的行為，而且特朗普於參議院的彈劾審訊已獲判無罪。米勒亦強調，朱利亞尼不再是特朗普的代表律師，變相與朱利亞尼割席。

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