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【大行點睇】中國農曆新年票房喜出望外 大摩忍唔住都要讚好呢隻股？

股樓投資 11:14 2021/02/17

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大摩發表報告，指今年中國農曆新年電影票房或最終超過該行預測的68億元人民幣，較2019年增加近15%。大摩指，主要由於今年旅遊受限制，帶動電影的強勁邢求。大摩預期今年年初一至年初四的戲院入座率達到47%，較該行原來預期的四成高出7個百分點。

大摩表示，貓眼娛樂 （01896） 作為《你好，李煥英》的龍頭分銷商及主要製作商之一，盈利受惠該電影的熱賣。因此該行預計公司今年non-GAAP盈利預測達到7.54億元人民幣，其中《你好，李煥英》已額外貢獻1億至2億元人民幣的盈利，因此上調貓眼娛樂的目標價，由19元升至20元，評級則維持「增持」。

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撰文 : 謝克迪, CFA

港股 目標價 電影院 中國 人民幣 農曆新年 增持 貓眼娛樂（01896）

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