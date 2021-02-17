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【新冠疫苗】美國增至每周供應1350萬劑 拜登力爭達標

環球社會熱點 11:24 2021/02/17

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新冠肺炎疫情肆虐全球，各國都在加快新冠疫苗接種速度。美國總統拜登曾揚言，上任百日内可為民眾接種1億劑新冠疫苗。美國白宮發言人普薩基宣佈，美國每周的新冠疫苗供應量增至1,350萬劑。美國本周起供應藥房的新冠疫苗數量，也會增加一倍至200萬劑。

美國多州取消口罩令 美疾控警告為時過早 【下一頁】

普薩基（Jen Psaki）表示，全國各地藥房本周起將會收到200萬劑疫苗，較之前的100萬劑增加一倍。普薩基強調，藥房接種計劃可使民眾更方便地接種疫苗，增加供應後全國料有超過4萬間藥房，可以為民眾提供新冠疫苗接種服務，是「計劃中最關鍵的部分」（critical part of our plan）。

《彭博社》疫苗追蹤數據顯示，美國接種新冠疫苗速度正在穩步提升，每天約可接種170萬劑。數據顯示，目前美國已為民眾接種5,460萬劑新冠疫苗，約11.9%的人口至少接種了首劑。

《彭博社》分析指背後原因是出貨量的增加，並估計隨著未來獲批准疫苗的出現，會進一步加快進度。

美國增購2億劑新冠疫苗 總數夠全國人完成接種 【下一頁】

但聯邦政府官員周二（16日）警告地方官員，本周出現的暴風雪天氣有機會對疫苗運輸造成影響。《彭博社》引述白宮消息人士指，白宮預計未來幾天都會出現延遲交付的情況，正在努力將影響減至最低。

該官員料受影響地區包括田納西州（Tennessee）孟菲斯市（Memphis）及肯塔基州（Kentucky）路易斯維爾市（Louisville）的速遞設施。

責任編輯：李俊儀

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