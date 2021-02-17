  • 22°C
香港時間 : 2021217日 (三) 12:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

前國師班農被指曾想罷免特朗普 稱對方患早期癡呆

環球社會熱點 11:15 2021/02/17

分享：

白宮前顧問班農被指曾表示特朗普患有早期癡呆，一度打算引用憲法修正案罷免特朗普。

美國前總統特朗普於彈劾聆訊獲判無罪之際，特朗普及親信繼續受到關注。美國一名資深電視節目監製羅森表示，白宮前顧問班農曾向他表示特朗普患有早期癡呆，班農更一度打算引用憲法修正案罷免特朗普。

特朗普意外現身總統日派對 向支持者豎拇指（圖輯） 【下一頁】

羅森（Ira Rosen）的新書周二（16日）出版，講述他於美媒CBS擔任新聞監製期間的經歷。羅森接受雅虎新聞播客Skullduggery採訪時表示，被視為國師的白宮前首席戰略顧問班農（Steve Bannon）一度表示特朗普（Donald Trump）或遭罷免。

羅森表示在特朗普入主白宮初期，他曾擔任類似治療師（kind of a therapist）的角色，聽班農講述很多消息。羅森指出，班農當時相信特朗普患有早期癡呆症，而且内閣很可能通過美國憲法第25條修正案罷免特朗普。

根據美國憲法第25條修正案，如果多數內閣成員及副總統，認為總統無法履行職責，則可罷免總統。第4節更指，如果大部份主要官員與副總統一起向國會作書面聲明，指總統無法履行職責，副總統可成為代理總統。

佩洛西設911式獨立委員會 問責特朗普國會暴亂 【下一頁】

羅森更表示，班農與他對話期間不時引用作家布魯克斯（David Brooks）2017年於《紐約時報》發表的專欄文章，指部分到訪白宮的共和黨人也懷疑特朗普可能患癡呆症。羅森甚至形容，班農瘋狂地認為自己可以成為總統。

班農曾被控涉及一宗挪用邊境圍牆眾籌捐款的案件，直到特朗普於總統任期屆滿前宣佈特赦多人，班農成功獲得特赦。

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【彈劾特朗普】共和黨議員倒戈 遭侵粉家人杯葛
2021/02/16
【彈劾特朗普】共和黨議員倒戈 遭侵粉家人杯葛
特朗普意外現身總統日派對 向支持者豎拇指（圖輯）
2021/02/16
特朗普意外現身總統日派對 向支持者豎拇指（圖輯）
【國會暴亂】獨立委員會調查特朗普 形式參考911襲擊
2021/02/16
【國會暴亂】獨立委員會調查特朗普 形式參考911襲擊
【國會暴亂】兩黨議員促成立獨立委員會 向特朗普問責
2021/02/15
【國會暴亂】兩黨議員促成立獨立委員會 向特朗普問責
【彈劾特朗普】新抱變最大贏家 共和黨議員力撐她參選
2021/02/15
【彈劾特朗普】新抱變最大贏家 共和黨議員力撐她參選
政治 班農 特朗普 罷免 彈劾 白宮 美國共和黨

上一篇文章

【新冠疫苗】美國增至每周供應1350萬劑 拜登力爭達標

下一篇文章

荷蘭法院裁定宵禁缺法律依據 須立即撤回
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【BNO移民英國】英國擬延長免印花稅買樓至5月中
【BNO移民英國】英國擬延長免印花稅買樓至5月中
【英國疫情】超市或為傳播熱點？53%確診者過去一周曾前往
【英國疫情】超市或為傳播熱點？53%確診者過去一周曾前往
新型冠狀肺炎全球疫情（02月17日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月17日 時間12:00）
【移民澳洲】莫里森：港人申請永居需持適當技能
【移民澳洲】莫里森：港人申請永居需持適當技能
哈里梅根宣布有喜前 澳洲媒體報Fake News稱將離婚
哈里梅根宣布有喜前 澳洲媒體報Fake News稱將離婚
【彈劾特朗普】共和黨議員：賀錦麗或是下一個被彈劾
【彈劾特朗普】共和黨議員：賀錦麗或是下一個被彈劾