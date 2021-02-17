前國師班農曾想罷免特朗普 稱對方患早期癡呆

▲ 白宮前顧問班農被指曾表示特朗普患有早期癡呆，一度打算引用憲法修正案罷免特朗普。

美國前總統特朗普於彈劾聆訊獲判無罪之際，特朗普及親信繼續受到關注。美國一名資深電視節目監製羅森表示，白宮前顧問班農曾向他表示特朗普患有早期癡呆，班農更一度打算引用憲法修正案罷免特朗普。

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羅森（Ira Rosen）的新書周二（16日）出版，講述他於美媒CBS擔任新聞監製期間的經歷。羅森接受雅虎新聞播客Skullduggery採訪時表示，被視為國師的白宮前首席戰略顧問班農（Steve Bannon）一度表示特朗普（Donald Trump）或遭罷免。

羅森表示在特朗普入主白宮初期，他曾擔任類似治療師（kind of a therapist）的角色，聽班農講述很多消息。羅森指出，班農當時相信特朗普患有早期癡呆症，而且内閣很可能通過美國憲法第25條修正案罷免特朗普。

根據美國憲法第25條修正案，如果多數內閣成員及副總統，認為總統無法履行職責，則可罷免總統。第4節更指，如果大部份主要官員與副總統一起向國會作書面聲明，指總統無法履行職責，副總統可成為代理總統。

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羅森更表示，班農與他對話期間不時引用作家布魯克斯（David Brooks）2017年於《紐約時報》發表的專欄文章，指部分到訪白宮的共和黨人也懷疑特朗普可能患癡呆症。羅森甚至形容，班農瘋狂地認為自己可以成為總統。

班農曾被控涉及一宗挪用邊境圍牆眾籌捐款的案件，直到特朗普於總統任期屆滿前宣佈特赦多人，班農成功獲得特赦。

責任編輯：鄭錦玲