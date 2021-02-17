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英國再現突種病毒 新冠疫苗或失效用

環球政經 11:17 2021/02/17

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英國愛丁堡研究人員於當地時間周一（15日）發表研究報告指，英國再次發現一種變種新冠病毒，名為「B1525」，至今有32宗當地確診病例，同時近10個國家亦出現相關確診個案，惟目前未知其傳染力。專家指，這種變種病毒潛在「令人不安的一組變異可能」，或影響新冠疫苗效用。

WHO批准阿斯利康新冠疫苗　作緊急使用：【下一頁

【新冠肺炎】維省隔離酒店爆發群組 澳洲宣布暫停與新西蘭的旅遊氣泡：【下一頁

從變種病毒的基因組可見，其刺突蛋白的E484K突變，有助病毒進入細胞；專家指出，E484K突變增加病毒傳播和破壞人體細胞的能力，令現時推出的疫苗失效。

除了英國，丹麥目前有35宗相關確診病例、尼日利亞有12宗、美國和法國各有7宗和5宗等。

 

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責任編輯：潘曉豐

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