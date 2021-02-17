【樂齡科技】數碼化技術融入安老護老　樂齡科技漸受關注

▲ 兆景安老院負責人羅維佳（左）表示，各新方案除了能照顧到長者院友的安全，更能提高護理員工的效率與準確度，節省出來的時間，可以做其他清潔工作，提高院舍質素。（陳國峰攝）

政府已於2018年，預留10億元設立樂齡及康復創科應用基金，資助安老及康復服務單位購置、租借和試用科技產品，改善服務使用者生活質素，減輕護理人員及照顧者的負擔和壓力。

成功得到政府60萬元基金資助的兆景安老院，就設立了「防遊走系統」及「智能健康測量系統」，以及計劃安裝「智能求助鐘」方案。該院舍負責人羅維佳表示，各方案除了能照顧到長者院友的安全，更能提高護理員工的效率與準確度。

＞＞＞IDC公布2020年印度手機市場銷量 小米下跌6%仍排名首位

＞＞＞【iPhone新維修政策】蘋果內部文件：iPhone 12 mini、iPhone 12部分問題維修 將不再供換新機

提高效率 減少誤報

院舍常有長者院友遊走或偷走情況出現，羅維佳表示，新的「防遊走系統」結合傳感器及閉路電視系統，能追蹤長者院友行蹤防止偷走。「傳統上，如果長者想出走，如行過大門，會發出警報，但實際上長者可能只是經過大門附近，結果誤觸警報系統，造成false alarm。」

羅透露，新方案除了有小型傳感器，讓長者放在衣袋中作追蹤用途，同時融入人臉識別技術。「當院友走近大門，系統就能透過閉路電視作人臉比對，當院友試圖打開大門，才會出發警報，減少以往出現誤報的情況。」羅亦指出，目前院舍有84多位長者院友，當中並非所有長者都需要將其人臉資料輸入系統，院舍會經過專業護士或職業治療師等評估，如有老人癡呆症或遊走傾向長者，才會將人臉識別數據輸入防遊走系統。羅補充，去年年頭已使用該方案，人臉辨識準確度接近100%，未來院舍亦會加裝離床警報裝置，專門提供某些有特定需要的院友使用。

其次，院舍平日需要量度院友的各項身體健康數據，如血壓、血糖含量、體溫等，羅維佳表示，以往護理人員完成量度工作後，需要人手將數據紀錄，費時失事。據了解，新的「智能健康測量系統」可更快速量度及紀錄數據。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

以量度體溫為例，當護理人員利用探熱槍完成測量，利用藍芽BLE技術，配合Android智能電話及應用程式，可即時顯示院友體溫，護理人員按「確認」便可，數據會上傳到雲端記錄，自動整合成院友的個人健康報告，方便醫護人員跟進。

私人院舍樂意投資

羅維佳表示，只有獲授權的職員或醫生，才可登入管理平台查閱院友的生命表徵紀錄，以保障院友私隱。「新系統可透過智能裝置協助，測量院友的血壓、心跳、體溫、血氧及血糖等生命表徵，省卻約30%文書工作，從前每月量度一次，現時可以每兩個星期做到一次，人手可以做花時間做其他清潔及護理工作，院舍服務質素更高。」

據了解，為兆景安老院院舍提供智能方案的，是為家系統有限公司，該公司創辦人兼營運總監江偉安表示，近年將科技技術融入安老、護老服務漸受關注，而政府亦有資助，推動業界蓬勃發展。「以往院舍負責人不理解數碼科技的好處與用途，但隨著院舍接班人知識水平提高，思維方式更開通，並且了解市場競爭核心需求，因此不少院舍樂意投資樂齡科技。」

＞＞＞【Apple Car】日產Nissan否認與蘋果傾談Apple Car研發計劃

記者：李彥煒