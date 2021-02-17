【Bitcoin】比特幣創新高升穿5萬美元 　火幣科技全日升逾2成

▲ 比特幣再度創下歷史新高升穿50000美元。

比特幣再度破頂，據Coindesk數據顯示，比特幣今天（17日）突破51,000美元關口，曾高見51,348美元，至下午4時，比特幣現報50,888美元，24小時內升幅達3.8%，總市值為9480億元。

女股神Cathie Wood料比特幣可升多數倍，詳情可看﹕【下一頁】

消息帶動區塊鏈概念股今日股價大升，火幣科技 （01611） 全日升近3成，升27%，收報24元。歐科雲鏈 （01499） 全日升25%，收報0.74元，柏能集團 （01263） 早段曾升4%，惟其後轉跌，全日收報5.1元，跌1.3%。

▲ 據Coindesk數據顯示，比特幣今天已升穿50000美元。

摩通﹕料未來將「不得不參與」比特幣業務

比特幣熱潮遲遲未退，外界預料，隨著機構投資者和企業對加密貨幣轉持開放態度，預料比特幣價格未來可進一步上升。外電報道，摩通聯席總裁平托（Daniel Pinto）近日表示，現時旗下數千名投資客戶需求仍未顯示對比特幣有多大興趣，但他表示，儘管目前需求仍不明顯，但隨著時間推移，當比特幣此種資產類別發展起來，供不同的投資者和資產管理公司使用時，他表示，屆時摩通將「不得不參與」在其中。

【提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用】

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

相關文章﹕

【Bitcoin】摩通：Tesla買入比特幣太進取 料其他公司不會模仿

【Bitcoin】BIS警告比特幣爆破僅時間問題

【Bitcoin】基金一哥貝萊德申請將比特幣期貨納入基金投資

編輯﹕賴奕羚